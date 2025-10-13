Zeca Pagodinho celebra quatro décadas de carreira com shows em Portugal

© Divulgação

Com uma carreira de quatro décadas de sucesso, Zeca Pagodinho leva a Portugal a sua tour "Zeca Padoginho 40 anos". Lisboa recebe o artista em 6 de Novembro, no Sagres Campo Pequeno, com a cidade do Porto recebendo a tour em 8 de Novembro na Super Bock Arena.

Um dos maiores nomes do samba traz a Portugal a sua tour com os maiores sucessos ao longo da sua longa carreira. Ao longo de quatro décadas, o artista consolidou-se como uma figura emblemática da música brasileira, conquistando corações com a sua voz única e talento inigualável. Para celebrar esta impressionante trajetória, o embaixador de Xerém anunciou uma série de grandes shows, prometendo atrair fãs de todas as idades.

A turnê "Zeca Pagodinho 40 Anos" leva o público em uma viagem musical repleta de sucessos que marcaram épocas, bem como grandes clássicos do seu repertório, que enriquecem e perpetuam a tradição do samba brasileiro. Para além da sua carreira musical, Zeca é também reconhecido pelo seu compromisso com a preservação e promoção do samba. Tornou-se um defensor incansável da cultura brasileira, mantendo vivas as tradições do género e inspirando novas gerações a reconectarem-se com as suas raízes.

Zeca Pagodinho iniciou a sua carreira nas rodas de samba dos subúrbios do Rio de Janeiro, como a lendária roda do Cacique de Ramos. Desde muito cedo, circulou entre sambistas da sua e de gerações anteriores, sendo o seu talento revelado pela cantora Beth Carvalho, na década de 80. O sucesso foi rápido e, em poucos anos, acumulou diversos prémios, incluindo quatro Grammy Latinos. Com 24 álbuns editados e mais de 12 milhões de cópias vendidas, Zeca é também conhecido pelo seu carisma e irreverência, sendo aclamado tanto pelo público como pela crítica como um dos maiores sambistas do Brasil.