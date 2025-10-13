Notícias ao Minuto
Procurar

Zeca Pagodinho celebra quatro décadas de carreira com shows em Portugal

O artista brasileiro fará shows em Lisboa e no Porto para comemorar os 40 anos de carreira; o sambista promete levar o público em uma viagem musical repleta de sucessos que marcaram épocas, bem como grandes clássicos do seu repertório

Zeca Pagodinho celebra quatro décadas de carreira com shows em Portugal

© Divulgação

Rafael Damas
13/10/2025 17:23 ‧ há 1 hora por Rafael Damas

Fama

Música

Com uma carreira de quatro décadas de sucesso, Zeca Pagodinho leva a Portugal a sua tour "Zeca Padoginho 40 anos". Lisboa recebe o artista em 6 de Novembro, no Sagres Campo Pequeno, com a cidade do Porto recebendo a tour em 8 de Novembro na Super Bock Arena.

 

Um dos maiores nomes do samba traz a Portugal a sua tour com os maiores sucessos ao longo da sua longa carreira. Ao longo de quatro décadas, o artista consolidou-se como uma figura emblemática da música brasileira, conquistando corações com a sua voz única e talento inigualável. Para celebrar esta impressionante trajetória, o embaixador de Xerém anunciou uma série de grandes shows, prometendo atrair fãs de todas as idades.

A turnê "Zeca Pagodinho 40 Anos" leva o público em uma viagem musical repleta de sucessos que marcaram épocas, bem como grandes clássicos do seu repertório, que enriquecem e perpetuam a tradição do samba brasileiro. Para além da sua carreira musical, Zeca é também reconhecido pelo seu compromisso com a preservação e promoção do samba. Tornou-se um defensor incansável da cultura brasileira, mantendo vivas as tradições do género e inspirando novas gerações a reconectarem-se com as suas raízes.

Zeca Pagodinho iniciou a sua carreira nas rodas de samba dos subúrbios do Rio de Janeiro, como a lendária roda do Cacique de Ramos. Desde muito cedo, circulou entre sambistas da sua e de gerações anteriores, sendo o seu talento revelado pela cantora Beth Carvalho, na década de 80. O sucesso foi rápido e, em poucos anos, acumulou diversos prémios, incluindo quatro Grammy Latinos. Com 24 álbuns editados e mais de 12 milhões de cópias vendidas, Zeca é também conhecido pelo seu carisma e irreverência, sendo aclamado tanto pelo público como pela crítica como um dos maiores sambistas do Brasil.

Marina Sena prepara estreia na Sapucaí no Carnaval 2026

Marina Sena prepara estreia na Sapucaí no Carnaval 2026

A cantora marcará presença em camarote que também terá presença Pedro Sampaio, Luísa Sonza e Ne-Yo

Folhapress | 16:36 - 13/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show