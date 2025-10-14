Notícias ao Minuto
Procurar

Antes e depois das Spice Girls

A Spice mania vai viver para sempre em nossas memórias

Anterior Seguinte
Galeria

30 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Instagram/victoriabeckham</p>

Notícias Ao Minuto
14/10/2025 11:45 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Fama

Spice girls

Há mais de 30 anos, uma das maiores bandas femininas da história foi formada. O que se seguiu surpreendeu a todos: um enorme sucesso comercial internacional, sem mencionar um filme, bonecas e ainda mais produtos de marca. As Spice Girls ainda detêm o recorde de grupo feminino mais rentável de todos os tempos. O fenômeno tomou conta do mundo em um momento da cultura pop dos anos 90 de "Girl Power" nunca antes visto.

 

Então, que tal relembrar o período em que as cantoras estiveram juntas e descobrir como elas estão hoje? Clique na galeria para voltar no tempo ao Spiceworld!

Antes e agora: Como estão as estrelas icônicas dos anos 1980?

Antes e agora: Como estão as estrelas icônicas dos anos 1980?

Como essas celebridades mudaram nos últimos 40 anos?

Notícias Ao Minuto Brasil | 06:15 - 14/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show