Antes e depois das Spice Girls

Há mais de 30 anos, uma das maiores bandas femininas da história foi formada. O que se seguiu surpreendeu a todos: um enorme sucesso comercial internacional, sem mencionar um filme, bonecas e ainda mais produtos de marca. As Spice Girls ainda detêm o recorde de grupo feminino mais rentável de todos os tempos. O fenômeno tomou conta do mundo em um momento da cultura pop dos anos 90 de "Girl Power" nunca antes visto.

Então, que tal relembrar o período em que as cantoras estiveram juntas e descobrir como elas estão hoje? Clique na galeria para voltar no tempo ao Spiceworld!