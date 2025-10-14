Al Pacino lamenta nunca ter se casado com Diane Keaton, seu grande amor

Notícias ao Minuto
Fontes próximas afirmam que Al Pacino considera Diane Keaton o grande amor de sua vida e se arrepende de não ter pedido a atriz em casamento. Os dois se conheceram nas filmagens de “O Poderoso Chefão” e viveram um relacionamento de idas e vindas por quase duas décadas

© Getty Images

14/10/2025 04:43 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Diane Keaton

O ator Al Pacino teria admitido a amigos próximos que se arrepende de não ter se casado com Diane Keaton, com quem viveu um dos relacionamentos mais marcantes de sua vida. Os dois se conheceram em 1972, durante as filmagens de “O Poderoso Chefão”, quando interpretaram Michael Corleone e Kay Adams, casal que também se unia na trama.

 

O romance ultrapassou as telas e durou, entre idas e vindas, quase duas décadas. Segundo o jornal britânico Daily Mail, Diane sonhava em se casar, mas o ator nunca quis dar esse passo — algo que, segundo fontes próximas, ele considera hoje um de seus maiores arrependimentos.

“Al reconhece que o grande amor da vida dele foi a Diane. Ele sempre a descreveu como uma mulher maravilhosa e se arrepende profundamente de não ter feito o pedido de casamento quando teve a oportunidade”, revelou uma pessoa próxima ao ator ao Daily Mail.

Apesar do relacionamento intenso, nenhum dos dois chegou a se casar. Diane Keaton, que morreu no último sábado (11), aos 79 anos, teve outros relacionamentos com nomes como Warren Beatty e Woody Allen, mas sempre manteve uma vida independente. Em 2019, ela chegou a dizer à revista People: “Tenho 73 anos e acho que sou a única da minha geração que foi solteira a vida toda.”

A atriz foi um dos grandes nomes do cinema americano, vencedora do Oscar de Melhor Atriz por “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” (Annie Hall), de Woody Allen, e estrela de obras icônicas como O Poderoso Chefão e Alguém Tem Que Ceder.

Diane Keaton se tornou mãe aos 50 anos, adotando dois filhos, Dexter e Duke. Sua morte comoveu Hollywood e gerou uma onda de homenagens nas redes sociais.

