Vídeo de Meghan Markle em local da morte de Diana irrita príncipe Harry

A duquesa de Sussex gravou um vídeo passando pela Ponte de l’Alma, em Paris, onde a princesa Diana morreu em 1997. A atitude foi considerada insensível por críticos e teria causado grande desconforto a Harry, que vê o episódio como um dos momentos mais dolorosos de sua vida

14/10/2025 05:43 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Meghan Markle voltou a ser alvo de críticas depois de uma publicação feita durante sua passagem pela Semana de Moda de Paris, encerrada em 7 de outubro. A duquesa de Sussex, que vive nos Estados Unidos com o príncipe Harry, gravou um vídeo dentro de um carro ao cruzar a Ponte de l’Alma, o mesmo local onde a princesa Diana, mãe de Harry, morreu em um trágico acidente em 1997.

 

O registro foi publicado nas redes sociais e rapidamente gerou indignação, especialmente entre admiradores da família real britânica. Segundo o jornal Mirror, o príncipe Harry teria ficado extremamente irritado com a atitude da esposa, considerada por muitos desnecessária e insensível, justamente por remeter ao episódio mais traumático de sua vida.

De acordo com o especialista em realeza Richard Fitzwilliams, ouvido pela revista OK! Magazine, o gesto de Meghan foi um grave erro, ainda que não tenha sido intencional. Suspeito que Harry esteja horrorizado e profundamente magoado, porque o vídeo toca em um momento extremamente doloroso de sua história. Mesmo que ela não tenha tido a intenção de ofender, foi um ato de grande insensibilidade, e erros assim têm peso, afirmou.

Diana Spencer, conhecida como a princesa do povo, morreu em 31 de agosto de 1997, aos 36 anos, em Paris, quando o carro em que estava com o namorado, Dodi al-Fayed, se acidentou dentro do túnel da Pont de l’Alma durante uma perseguição de paparazzi. O motorista, Henri Paul, e Dodi morreram na hora. Diana chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O guarda-costas Trevor Rees-Jones foi o único sobrevivente.

Na época, o príncipe Harry tinha apenas 12 anos e o irmão William, 15. A perda da mãe marcou profundamente o duque de Sussex, que já relatou em entrevistas e documentários o impacto emocional do trauma e as dificuldades que enfrentou em relação à saúde mental.

Harry e Meghan se casaram em 2018 e, em 2020, decidiram se afastar das funções oficiais como membros seniores da família real britânica. Desde então, vivem na Califórnia, mantendo uma relação distante da monarquia.

