Wallas Arrais vence prova de fogo; veja quem está na baia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wallas Arrais venceu a prova de fogo realizada no último domingo (12) e exibida nesta segunda-feira (13) em A Fazenda 17.

Na prova, que envolvia resistência e equilíbrio, o cantor derrotou Yoná Sousa, Will Guimarães, Martina Sanzi, Toninho Tornado, Tamires Assis, Nizam Hayek e Matheus Martins. Os quatro primeiros foram para a baia.

Com o poder conquistado, Wallas poderá alterar radicalmente a formação da roça na próxima terça-feira (14). Os poderes só serão revelados durante o programa ao vivo.