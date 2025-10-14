Notícias ao Minuto
Wallas Arrais vence prova de fogo; veja quem está na baia

A prova era de resistência e com o poder conquistado, o participante poderá alterar radicalmente a formação da roça na próxima terça-feira (14)

Wallas Arrais vence prova de fogo; veja quem está na baia

© Reprodução / Record TV

Folhapress
14/10/2025 14:23 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Reality Show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wallas Arrais venceu a prova de fogo realizada no último domingo (12) e exibida nesta segunda-feira (13) em A Fazenda 17.

 

Na prova, que envolvia resistência e equilíbrio, o cantor derrotou Yoná Sousa, Will Guimarães, Martina Sanzi, Toninho Tornado, Tamires Assis, Nizam Hayek e Matheus Martins. Os quatro primeiros foram para a baia.

Com o poder conquistado, Wallas poderá alterar radicalmente a formação da roça na próxima terça-feira (14). Os poderes só serão revelados durante o programa ao vivo.

