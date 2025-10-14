Alec Baldwin e irmão sofrem acidente de carro em Nova York

© <p>Getty Images</p>

Alec Baldwin, 67, e seu irmão Stephen Baldwin, 59, se envolveram em um acidente de carro nesta segunda-feira (13) em East Hampton, Nova York. Segundo o site TMZ, o veículo em que estavam, um Range Rover, colidiu com uma árvore após uma manobra brusca, deixando a parte dianteira completamente destruída.

Um caminhão de lixo também esteve envolvido no incidente, mas a empresa responsável afirmou que seu motorista não teve culpa. Alec Baldwin contou que o caminhão teria fechado o carro, levando-o a desviar rapidamente, o que provocou a batida.

“Acabei batendo o carro da minha esposa [Hilaria] e me sinto péssimo por isso, mas está tudo bem. Eu estou bem, e meu irmão também”, disse o ator em um vídeo publicado no Instagram.