Notícias ao Minuto
Procurar

Alec Baldwin e irmão sofrem acidente de carro em Nova York

O ator Alec Baldwin e seu irmão Stephen colidiram com uma árvore após desviar de um caminhão de lixo em East Hampton, Nova York. O Range Rover ficou destruído, mas ambos saíram ilesos. Baldwin afirmou que se sente mal por ter batido o carro da esposa, Hilaria

Alec Baldwin e irmão sofrem acidente de carro em Nova York

© <p>Getty Images</p>

Notícias ao Minuto
14/10/2025 09:53 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Fama

ALEC-BALDWIN

Alec Baldwin, 67, e seu irmão Stephen Baldwin, 59, se envolveram em um acidente de carro nesta segunda-feira (13) em East Hampton, Nova York. Segundo o site TMZ, o veículo em que estavam, um Range Rover, colidiu com uma árvore após uma manobra brusca, deixando a parte dianteira completamente destruída.

 

Um caminhão de lixo também esteve envolvido no incidente, mas a empresa responsável afirmou que seu motorista não teve culpa. Alec Baldwin contou que o caminhão teria fechado o carro, levando-o a desviar rapidamente, o que provocou a batida.

“Acabei batendo o carro da minha esposa [Hilaria] e me sinto péssimo por isso, mas está tudo bem. Eu estou bem, e meu irmão também”, disse o ator em um vídeo publicado no Instagram.

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Vídeo de Meghan Markle em local da morte de Diana irrita príncipe Harry

Vídeo de Meghan Markle em local da morte de Diana irrita príncipe Harry

A duquesa de Sussex gravou um vídeo passando pela Ponte de l’Alma, em Paris, onde a princesa Diana morreu em 1997. A atitude foi considerada insensível por críticos e teria causado grande desconforto a Harry, que vê o episódio como um dos momentos mais dolorosos de sua vida

Notícias ao Minuto | 05:43 - 14/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show