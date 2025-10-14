Notícias ao Minuto
Val Marchiori é internada para dar início à quimioterapia

Apresentadora e empresária inicia nesta terça-feira (14), sua primeira sessão de quimioterapia; ""Mais uma batalha a ser enfrentada", disse Val Marchiori

14/10/2025 15:12 ‧ há 35 minutos por Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Val Marchiori, 51, foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar início ao tratamento contra o câncer de mama.

 

A influenciadora colocará nesta manhã um cateter e passará pela primeira sessão de quimioterapia. Nas redes sociais, Val falou sobre seus sentimentos diante da nova fase. "Muita fé em Deus, muito medo também, não vou negar. É muito difícil, muito assustador, é Deus em primeiro lugar e muita oração", disse em um vídeo publicado antes da internação.

A socialite também postou uma foto segurando um crucifixo, simbolizando sua fé e esperança. "nesta terça-feira (14) começo um novo capítulo da minha história. De mãos dadas com meus filhos e meu marido, sigo para o hospital com o coração cheio de fé", escreveu.

Val afirmou que está enfrentando uma das maiores batalhas de sua vida, mas que se sente fortalecida pelo amor da família. "Mais uma batalha a ser enfrentada, talvez a mais difícil até nesta terça-feira (14). Fortalecida pelo amor e apoio dos meus filhos e do meu marido, que estão sempre ao meu lado me dando muito afeto e amor. Vamos em frente", disse.

A médica Dra. Dani Viese Roth explicou a importância do uso do cateter durante o tratamento. "Se a quimioterapia é forte o suficiente para destruir as células do câncer, imagine o impacto que pode causar nas veias finas do braço. O cateter é fundamental para protegê-las e garantir mais segurança no processo", destacou.

