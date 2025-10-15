Notícias ao Minuto
Esposa de Bruce Willis diz que sente luto em vida

Emma Heming desabafou sobre o desafio emocional de cuidar de Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal, e descreveu o processo como “um luto em vida”. Ela revelou que o ator já não fala mais, mas ainda demonstra breves momentos de lucidez e afeto com a família

Folhapress
15/10/2025 09:15 ‧ há 1 hora por Folhapress

(UOL/FOLHAPRESS) - A esposa de Bruce Willis, 70, Emma Heming, 47, declarou que é difícil viver o luto enquanto o ator ainda está vivo.

 

Bruce foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2023. O protagonista de "Duro de Matar" sofre com as consequências da doença, que pode resultar em alterações de personalidade, dificuldades na fala, problemas cognitivos e limitações nos movimentos.

"Tive que aprender a conviver com a dor. Ela está sempre comigo. Não consigo me livrar dela, mas vou respirar, ficar triste e sentir todos os sentimentos e emoções que eu tiver que sentir. Mas também não vou permitir que isso seja apenas uma nota disso", disse Emma Heming à Vogue Austrália.

Emma afirmou que as filhas estão bem, mas sofrem e sentem falta do pai. A esposa do ator contou como Mabel, de 13, e Evelyn, de 11, lidam com a situação: "Ele está perdendo marcos importantes. [...] Mas crianças são resilientes. [...] Não sei se minhas filhas vão se recuperar algum dia. Mas elas estão aprendendo, e eu também". Bruce também é pai de Rumer, Scout e Tallulah, de seu casamento com Demi Moore, a quem Emma agradece em seu livro.

A família utiliza ferramentas para deixar o ator mais confortável, já que ele não se comunica mais verbalmente. Ela evita, por exemplo, roupas pretas, pois podem dar a ilusão de uma "cabeça flutuante" para pessoas com demência.

"Há momentos raros em que o velho Bruce emerge em um sorriso sarcástico, um brilho, uma risada ou um gesto que me faz rir como antes", conta Emma em seu livro "O Rumo Inesperado".

'É como se fosse um longo adeus', diz esposa de Bruce Willis sobre demência do ator

'É como se fosse um longo adeus', diz esposa de Bruce Willis sobre demência do ator

Emma Willis relata no livro e em entrevista como transformou o cuidado com Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal, em uma jornada de amor, aprendizado e busca por apoio. Ela revela os desafios, medos e a importância de dividir responsabilidades para proteger a família.

Folhapress | 11:15 - 29/09/2025

