D'Angelo, astro do soul e do R&B, morre aos 51 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - D'Angelo, astro do soul e do R&B, morreu nesta terça-feira (14), aos 51 anos. D'Angelo havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas. O diagnóstico não havia sido divulgado antes da morte. A informação foi confirmada por fontes próximas ao músico à revista People e pelo TMZ.

O músico fez grande sucesso nos anos 1990 e venceu quatro prêmios Grammy. D'Angelo levou o Grammy de melhor álbum de R&B duas vezes: com o disco "Voodoo", em 2001, e com "Black Messiah", em 2016. Ele também levou os prêmios de melhor canção de R&B com "Really Love" e de melhor performance vocal de R&B com "Untitled (How Does It Feel)", seu maior sucesso.

Ele deixa dois filhos e uma filha. O músico, que nunca foi casado, teve seu primogênito com a cantora de R&B Angie Stone. Ela morreu em um acidente de carro em março deste ano.