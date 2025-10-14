Notícias ao Minuto
Procurar

D'Angelo, astro do soul e do R&B, morre aos 51 anos

O artista, de 51 anos, morreu após enfrentar um câncer no pâncreas, conforme a família informou através de um comunicado emitido esta terça-feira, dia 14 de outubro

D'Angelo, astro do soul e do R&B, morre aos 51 anos

© X

Folhapress
14/10/2025 16:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Luto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - D'Angelo, astro do soul e do R&B, morreu nesta terça-feira (14), aos 51 anos. D'Angelo havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas. O diagnóstico não havia sido divulgado antes da morte. A informação foi confirmada por fontes próximas ao músico à revista People e pelo TMZ.

 

O músico fez grande sucesso nos anos 1990 e venceu quatro prêmios Grammy. D'Angelo levou o Grammy de melhor álbum de R&B duas vezes: com o disco "Voodoo", em 2001, e com "Black Messiah", em 2016. Ele também levou os prêmios de melhor canção de R&B com "Really Love" e de melhor performance vocal de R&B com "Untitled (How Does It Feel)", seu maior sucesso.

Ele deixa dois filhos e uma filha. O músico, que nunca foi casado, teve seu primogênito com a cantora de R&B Angie Stone. Ela morreu em um acidente de carro em março deste ano.

Alec Baldwin e irmão sofrem acidente de carro em Nova York

Alec Baldwin e irmão sofrem acidente de carro em Nova York

O ator Alec Baldwin e seu irmão Stephen colidiram com uma árvore após desviar de um caminhão de lixo em East Hampton, Nova York. O Range Rover ficou destruído, mas ambos saíram ilesos. Baldwin afirmou que se sente mal por ter batido o carro da esposa, Hilaria

Notícias ao Minuto | 09:53 - 14/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show