Notícias ao Minuto
Procurar

Fafá de Belém esclarece supostas irregularidades em evento que promove anualmente

'Varanda de Nazaré' chegou a ser citado como alvo de apurações. Errata foi publicada no Diário Oficial; entenda a polêmica!

Fafá de Belém esclarece supostas irregularidades em evento que promove anualmente

© Getty Images

Folhapress
14/10/2025 16:00 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Polémica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Fafá de Belém usou seu perfil no Instagram para esclarecer sobre uma investigação iniciada pelo Ministério Público do Pará (MP-PA) sobre supostas irregularidades no uso de R$ 1,5 milhão.

 

Anualmente, a cantora promove o Varanda de Nazaré, tradicional evento durante o Círio de Nazaré. Porém, um promotor de justiça havia indicado a abertura de um inquérito para apurar um suposto uso equivocado do valor, que teria sido liberado via um chamamento público.

Mas houve um erro no momento de redigir o documento, e a apuração correspondia a outro evento. A errata foi publicada no Diário Oficial do Estado. Só que a confusão fez Fafá se pronunciar.

"A Varanda de Nazaré é uma iniciativa independente, com 15 anos de história, construída e mantida com dedicação, amor e conduzida dentro dos mais altos padrões de legalidade, transparência e responsabilidade na gestão cultural. Todas as etapas de planejamento, captação e execução seguem processos formais e devidamente documentados", diz um trecho do comunicado.

"A Varanda de Nazaré 2024 teve relação de apoio institucional com o Governo do Estado, contando unicamente com apoio na estrutura do evento -prática comum em grandes manifestações culturais-, sem qualquer tipo de vínculo financeiro direto", reforça.

Segundo a equipe jurídica de Fafá, a artista não chegou a ser notificada pelo Ministério Público. Quando o caso ainda era um procedimento preliminar, foi apresentada a resposta formal e a negação do recebimento de qualquer recurso público. Também foi juntada à ação a errata publicada no Diário Oficial, que corrigiu o projeto envolvido.

"Vale ressaltar também que nem a artista nem o projeto Varanda de Nazaré receberam qualquer valor da Fundação Cultural do Pará", diz a equipe.

Val Marchiori é internada para dar início à quimioterapia

Val Marchiori é internada para dar início à quimioterapia

Apresentadora e empresária inicia nesta terça-feira (14), sua primeira sessão de quimioterapia; ""Mais uma batalha a ser enfrentada", disse Val Marchiori

Folhapress | 15:12 - 14/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show