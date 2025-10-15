Débora Bloch revive Odete em evento e fala sobre melhor parte de viver a personagem

Notícias ao Minuto
Débora Bloch divertiu o público ao relembrar sua experiência como Odete Roitman no remake de Vale Tudo, durante o Upfront 2026 da Globo. A atriz disse que a vilã “ainda vive nela”, mas brincou que ser má também tem vantagens; como poder “pegar o Cauã Reymond”

Folhapress
15/10/2025 12:15 ‧ há 22 minutos por Folhapress

Fama

Odete Roitman

(FOLHAPRESS) - Debora Bloch voltou a falar sobre como foi viver a vilã Odete Roitman durante o Upfront 2026, evento em que a Globo apresenta suas novidades de programação ao mercado publicitário. No palco, a atriz misturou humor para relembrar a personagem de "Vale Tudo" e contou qual foi a melhor parte de interpretá-la .

 

"Vocês sabem que eu tô podendo comemorar a voltar a ser eu. Porque a Odete tem uma personalidade que não é fácil. Essa mulher fica na gente, é quase uma entidade. Às vezes sinto que ela ainda está em mim", disse. "Mas tem um lado bom em ser uma pessoa ruim", ironizou.

Entre risos, Bloch ainda revelou o que mais gostou no papel. "Ser Odete me dava certos privilégios. Eu podia ser rica, poderosa e pegar o Cauã (Reymond), o Leandro (Lima), o Thomás (Aquino). Que profissão maravilhosa."

A atriz continuou listando os benefícios da vida privelegiada da vilã. "Ela era dona de tudo, dona do próprio negócio, não tinha que dar satisfação, não tinha chefe enchendo o saco dela. Oi, Paulo Marinho, meu chefe", brincou Bloch, virando-se para o executivo na plateia. "Olha, você vem sempre aqui? Que coincidência. Já estou falando merda, melhor sair, mas bonito seu modelo, viu?", completou, entre aplausos.

