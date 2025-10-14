É natural a Globo ter o MasterChef como referência, ironiza Jacquin sobre fala polêmica

© Reprodução / Band

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jurado do MasterChef, Erick Jacquin ironizou a alfinetada da Globo ao reality. Durante o evento da Globo Upfront, Renata Vanzetto, mentora do Chef de Alto Nível, menosprezou o ibope do reality da Band.

"Para vocês terem noção da proporção: um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas", disse ela ao lado de Ana Maria Braga.

Procurado pela Folha de S.Paulo, Jacquin disse: "O MasterChef hoje é o programa de gastronomia mais conhecido do Brasil. É natural que a Globo cite o MasterChef como principal referência", apontou.

Procurado, Henrique Fogaça não respondeu. Nem ele nem Helena Rizzo haviam se pronunciado sobre o assunto nas redes sociais.

Integrante da edição deste ano do MasterChef, Leonela Borges usou uma página na web para cutucar a Globo. "Maior talent show de gastronomia do mundo só tem um", escreveu. "Por isso a gente ouve em todo canto falar sobre esse sucesso absoluto [do Chef de Alto Nível]", ironizou.

No mesmo evento organizado pela Globo para divulgar suas novidades de programação ao mercado publicitário, William Bonner e Fabio Porchat falaram sobre a concorrente e irritaram diretores da Band.

"Vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Por que saiu da Globo", disse Bonner, dando a entender que a categoria mais importante do automobilismo perdeu repercussão após deixar a emissora e ser transmitida pela Band de 2021 a 2025.