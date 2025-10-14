Buzeira é preso em operação da PF contra lavagem de dinheiro do tráfico por meio de bets

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, conhecido como Buzeira, foi preso na manhã desta terça-feira (14) em operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas por meio de bets. Ele era um dos alvos da chamada operação Narco Bet e foi preso em Igaratá, no Vale do Paraíba.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do influenciador.

Foram cumpridas 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão, sendo um em Itajaí (SC); quatro em Mogi das Cruzes, dois em Bertioga, três em São Paulo, três em Santos, dois em Barueri, um em Birigui, 1 em Igaratá (SP); um no Rio de Janeiro; e um em Lagoa Santa (MG).

A ação é desdobramento da Operação Narco Vela, deflagrada em abril, e que teve como foco a repressão ao tráfico de entorpecentes por via marítima a partir do litoral brasileiro.

A operação atual se baseou em mandado de busca e apreensão cumprido naquela ocasião.

"Nós analisamos o material de um contador que fora alvo e conseguimos identificar um sistema, um esquema bastante intrincado de lavagem de dinheiro envolvendo recebimento e remessa de valores para o exterior, um montante considerável, envolvendo corretoras de criptomoedas e algumas empresas envolvidas com apostas online, as conhecidas bets", explicou Marcelo Maceiras Delegado Regional de Polícia Judiciária da PF.

Segundo o delegado, foram apreendidos carros, aeronaves, jetskis, e imóveis que estavam em poder dessa organização criminosa. Ele classificou a operação como um "sucesso".

Algumas armas foram apreendidas na casa de um dos alvos, que tinha segurança armada. Um dos seguranças foi preso em flagrante porque a segurança era irregular, segundo o delegado.

A operação contou, ainda, com a cooperação da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt-BKA), responsável por cumprir mandado de prisão cautelar contra um dos investigados atualmente em território alemão.

Segundo a PF, parte do dinheiro movimentado teria sido direcionada para estruturas empresariais vinculadas ao setor de apostas eletrônicas, as chamadas bets.

"Algumas bets são regularizadas e nós temos a informação de que parte do valor necessário para conseguir a licença dessas bets tem origem ilícita. Outras bets têm sede no exterior e a gente ainda tem que aprofundar a investigação para ter mais informações", afirmou.

A Justiça ainda determinou o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, para descapitalizar a organização criminosa e reparar danos decorrentes das atividades ilícitas.

Os investigados devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.

QUEM É BUZEIRA

O influenciador é conhecido por utilizar as redes sociais para divulgar jogos de apostas e investimentos em criptomoedas.

Atualmente, ele acumula 15,3 milhões de seguidores somente no Instagram, onde ostenta dezenas de carros milionários, mansões luxuosas, dinheiro e viagens. Além disso, exibe fotos com diversos famosos como o próprio Neymar, Virginia Fonseca, Zé Felipe, e o rapper Oruam.

Ele ganhou notoriedade em 2023 ao presentear o jogador Neymar com um cordão de ouro estimado em R$ 2 milhões. Na ocasião, ele tinha 4,5 milhões de seguidores no Instagram.

Natural do bairro de Itaquera (zona leste de SP), Buzeira tentou seguir carreira como jogador de futebol e MC, mas não vingou. Trabalhou em restaurante e numa empresa de comércio exterior mas foi demitido na pandemia. Depois disso, ele começou a fazer rifas e sorteios nas redes.

Um evento promovido evento promovido por ele em 2 de setembro deste ano terminou em vandalismo em um posto de gasolina em Olímpia, no interior de São Paulo. Ele prometeu a entrega de bichos de pelúcia com dinheiro dentro, o que atraiu uma multidão ao local.

Segundo a Prefeitura de Olímpia, o local ficou depredado e teve produtos furtados. Imagens das câmeras do estabelecimento mostram quando várias pessoas chegam ao posto e se aglomeram para gravar o influencer.

