Estou pressionada depois de Odete Roitman, diz Grazi Massafera sobre vilã em 'Três Graças'

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com "Vale Tudo" em sua reta final, Grazi Massafera anda ansiosa. Não é para menos: ela é a intérprete da vilã da novela que sucederá o remake. "Sei que estou pressionada depois de Odete Roitman, mas vou dar conta e superar as expectativas. Cada um cuida da sua, pelo amor de Deus!", brinca.

Em "Três Graças", que estreia na próxima segunda-feira (20), ela será Arminda, uma mulher ambiciosa e de caráter duvidoso. Vilã clássica, com os toques de humor característicos de Aguinaldo Silva. A trama marca o retorno do autor ao horário nobre.

"A novela é diferente, com cores mais fortes e interpretações mais quentes. Não é naturalista", define Grazi, que encara sua primeira grande vilã em parceria com Murilo Benício. Ela diz que existe a tal "química" entre os dois, e que contracenar com ele vem sendo ótimo. "Murilo é genial, um colega de set fenomenal. É uma luz", elogia.

Na história, Arminda é uma mulher cheia de contradições, pouco afável com quem a cerca. "A novela aborda maternidade, a questão da falsificação de remédios e também relações tóxicas. A Arminda tem isso com a mãe, com o filho, com os empregados... Ela é uma ridícula, e isso é ótimo de interpretar".

A artista destaca o humor e a excentricidade da personagem como um dos maiores desafios de sua carreira. "A vilã do Aguinaldo tem um humor muito ácido, um pé fora da realidade. É desafiador. Ela tem uma energia mais agitada do que eu. Chego em casa exausta, mas super está valendo fazer."

Grazi afirma que o ambiente no set é leve e colaborativo. "Tem muita gente nova, muita troca. Diretores que eram assistentes, câmeras novos, uma equipe inteira crescendo junto. Está todo mundo se dedicando da melhor forma possível."

A atriz garante que, como sempre, vai conseguir equilibrar o ritmo intenso de gravações com a maternidade. Ela e Cauã Reymond, pai de sua filha Sofia, dividem as responsabilidades da criação. "Somos sempre nós dois, mesmo trabalhando. Se eu não posso ir a uma reunião de pais, ele vai. Enquanto ele estava em 'Vale Tudo', eu cobria. É tudo dividido igualmente."

Grazi ri ao falar sobre a reação da filha ao seu papel na ficção. Ela diz que Sofia, 13, ainda não compreendeu completamente a sua nova faceta na TV, mas se diverte vendo a personagem.

"Ela mandou um vídeo do crossover [sua personagem apareceu na TV logo após o assassinato de Odete Roitman, reagindo com surpresa à morte da milionária] se divertindo. Para ela é tudo alegria e fantasia, mas também é crítica!".

No que depender de seus esforços, Sofia e os outros espectadores vão curtir Arminda e a novela. "Estou dando tudo de mim, e espero que o público sinta isso."