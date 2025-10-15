Todo tipo de assunto pode acontecer, diz Angélica sobre novo programa ao vivo

© <p>Globo/Marcos Rosa</p>

(FOLHAPRESS) - Angélica se prepara para uma nova fase na televisão. A partir de quinta-feira (16), ela comanda o Angélica ao Vivo, no GNT, ao lado de André Marques e Aline Wirley, em uma proposta que mistura conversa, música e comida -tudo em tempo real. "Está faltando espontaneidade na TV hoje. A gente vê isso acontecendo nas redes, e isso encanta o público. A televisão precisa reaprender isso", disse a apresentadora durante conversa com a imprensa.

Com dez episódios semanais, exibidos às quintas, às 22h30, e também disponíveis no Globoplay, a atração aposta em um formato simples e próximo: convidados se reúnem em torno da mesa, enquanto André cozinha e Aline comanda uma banda ao vivo.

A estreia recebe Grazi Massafera e Murilo Benício como parte do elenco de quatro convidados, que será completado por um participante surpresa e um "pensador" -um especialista, como um psicólogo ou antropólogo, que entra na roda para ampliar o papo.

Para Angélica, a sua volta para formato ao vivo representa uma redescoberta profissional e pessoal . "Quando a gente faz muita coisa, entra no automático.

Eu sempre fiz o que gostava, mas você começa a precisar de frescor. O ao vivo traz de volta aquele brilho no olho de quando a gente é jovem. Há muito tempo eu não sentia isso", contou. "Todos os meus projetos são especiais, mas esse é diferente. Não só por ser ao vivo, mas porque é uma nova experiência interna para mim agora."

A apresentadora também destacou a parceria com os colegas de cena. "É um privilégio estar com pessoas leves, que têm essa espontaneidade que queremos no programa. O André e a Aline estão lá para se divertir, assim como eu e como esperamos que o público e os convidados se divirtam", afirmou.

Parte do elenco fixo, Aline Wirley diz que o convite para integrar a atração foi inesperado. Diferente de Angélica e André Marques que são amigos há anos, a cantora e os colegas não tinham uma proximidade, mas que experiência até então tem sido positiva. "Fui abraçada. O programa me dá a possibilidade de ser eu mesma, de poder rir alto, comer, beber e cantar. Isso me deixa segura", explica Wirley.

Apostando na descontração, a ideia é recriar o clima de um jantar entre amigos, com espaço para erros, improvisos e boas conversas. "A cozinha é uma manifestação de amor", resumiu André Marques, que estava afastado da televisão desde 2022. "O prato é só o pano de fundo. O que importa é o papo, a confraternização." O convidado surpresa, aliás, será o responsável por levar a sobremesa.

A cada semana, os temas (e os pratos) mudam conforme o momento e os convidados, sempre com foco em assuntos de comportamento e da atualidade. "Nosso papel é falar sobre temas que importam para as pessoas, sem medo, mas com leveza. Todo tipo de assunto pode acontecer", explicou Angélica.

O programa marca também uma nova etapa na parceria da apresentadora com o GNT e com o público. "É um formato mais leve, espontâneo e verdadeiro. O que a gente quer é que as pessoas sintam vontade de estar ali com a gente", disse. Apesar de concentrada na nova atração, Angélica não descarta outros rumos. "Onde eu puder fazer um projeto em que eu possa ser quem sou, como este, eu topo. Não descarto bons projetos na TV aberta", afirmou.

"Eu gosto de estar em movimento, a vida é isso. Com a maturidade, a gente vive sem ansiedade e as coisas ficam ainda melhores. Esse é o momento em que estou mais segura e feliz com o que estou fazendo", concluiu Angélica.