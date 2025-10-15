Lucas Leto revela que decepção amorosa deu origem ao sobrenome artístico

© Tv Globo - Facebook

(FOLHAPRESS) - Lucas Leto, intérprete de Sardinha no remake de "Vale Tudo", contou durante o Papo de Segunda, do GNT, desta segunda-feira (13) que o apelido que se tornou seu nome artístico nasceu de uma experiência dolorosa na infância.

"Minha autoestima não era muito boa", relembrou o ator, que se descreveu como uma criança gorda e insegura. Por volta dos 13 anos, ele se apaixonou por uma menina e, na tentativa de conquistá-la sem ter que se expor, tirou uma foto mostrando apenas o tênis novo e parte do rosto. "Achei que ia balançar o coração dela, mas ela respondeu: 'Fofo, né? Tá bem gordo'. Aquilo destroçou meu coração", contou.

A rejeição o fez iniciar uma dieta drástica. Determinado a emagrecer, cortou pão, açúcar e refrigerante e começou a se exercitar todos os dias. "Como uma criança capricorniana, fui até o fim para mudar aquela realidade. Em um mês e meio, emagreci muito", disse.

O emagrecimento rápido, no entanto, trouxe uma nova onda de comentários. "Os familiares começaram a me chamar de Olivia Palito, Capa do Batman, Esqueleto do He-Man", lembrou o artista. O último apelido pegou. O padrinho, então, passou a chamá-lo de "Leto", uma abreviação de "Esqueleto".

Lucas usava o nome artístico Lucas Santos no teatro. Até que considerou que o apelido de origem dolorosa chamava mais atenção do que o seu sobrenome.