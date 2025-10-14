Notícias ao Minuto
Ex-Malhação é encontrado morto em apartamento em São Paulo, diz irmã

Priscila Back, irmã do ator Felipe Back Selau, afirmou que o corpo foi encontrado após um amigo ir até o apartamento e pedir ajuda a um chaveiro

© Reprodução / Instagram

Folhapress
14/10/2025 21:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Óbito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Back Selau, que fez parte do elenco de Malhação entre 2013 e 2014, foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo. A informação foi divulgada pela irmã do artista, Priscila Back, jogadora de futebol do Cruzeiro.

 

Amigos, companheiros de trabalho e familiares tiveram dificuldades para entrar em contato com Felipe nos últimos dias. Em vídeo divulgado nesta terça-feira (14) nas redes sociais, Priscila Back afirmou que o corpo foi encontrado após um amigo ir até o apartamento e pedir ajuda a um chaveiro.

Priscila não informou detalhes sobre a causa da morte. Foram encontrados antidepressivos no local, segundo a irmã de Felipe.

Uma perícia foi realizada no local, informou a atleta. A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que afirmou precisar de mais informações sobre o caso, como local e horário da ocorrência, para apurar novas informações.

Atualmente, ele trabalhava como produtor executivo da empresa Chilli Beans e utilizava o nome artístico de Felipe Céu. Em Malhação, Felipe interpretou o personagem Paulo Tiago na temporada intitulada "Malhação, Casa Cheia".

É natural a Globo ter o MasterChef como referência, ironiza Jacquin sobre fala polêmica

É natural a Globo ter o MasterChef como referência, ironiza Jacquin sobre fala polêmica

No evento Upfront, mentora do Chef de Alto Nível menosprezou ibope do reality culinário da Band; Bonner também usou sarcasmo para cutucar emissora adversária

Folhapress | 20:24 - 14/10/2025

