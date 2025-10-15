Notícias ao Minuto
Kate Middleton troca casaco de luxo por look rural em visita à Irlanda

Durante visita com o príncipe William à Irlanda do Norte, a princesa de Gales chamou atenção ao substituir um casaco Alexander McQueen por um modelo Barbour mais simples e prático. O casal conheceu projetos que incentivam o empreendedorismo jovem em comunidades rurais

Kate Middleton troca casaco de luxo por look rural em visita à Irlanda

© Instagram/princeandprincessofwales

Notícias ao Minuto
15/10/2025 06:36

Fama

Kate Middleton

O príncipe William e Kate Middleton surpreenderam admiradores com uma visita à Irlanda do Norte nesta terça-feira (14). Durante o compromisso, a princesa de Gales chamou atenção por uma mudança de visual ao trocar um de seus clássicos casacos da grife Alexander McQueen por um modelo mais rústico da marca Barbour, adequado às atividades em áreas rurais, segundo a revista Marie Claire.

 

De acordo com o Palácio de Kensington, o objetivo da visita foi conhecer organizações que promovem crescimento e investimento em regiões rurais, especialmente aquelas que oferecem oportunidades criativas e empreendedoras para os jovens.

No início do dia, Kate apareceu com um look mais formal, usando o sobretudo da Alexander McQueen que já havia sido visto em ocasiões anteriores, incluindo o Natal de 2022. Ela combinou a peça com botas Gianvito Rossi e brincos Daniella Draper.

Mais tarde, ao chegar à região de County Tyrone, a princesa adotou um visual mais casual. Ela escolheu botas Penelope Chilvers, que segundo a imprensa britânica têm mais de 20 anos, um casaco Barbour, saia midi Ralph Lauren e um cardigan cinza, apostando em um estilo confortável e elegante.

A escolha das roupas reforça a atenção de Kate Middleton à imagem que transmite em cada evento. No início de setembro, durante uma visita à base da Royal Air Force, ela havia optado por um terno cinza, cor que vem usando com frequência e que, segundo especialistas em moda, simboliza equilíbrio, autoridade e sofisticação.

A consultora de moda Constance Richardson explicou que o cinza é uma alternativa mais suave ao preto e se encaixa na tendência do luxo discreto, que valoriza paletas neutras e elegância atemporal. Segundo ela, com o visual monocromático cinza, Kate comunica força e refinamento sem parecer excessivamente formal. A consultora acrescentou que a escolha da princesa mostra uma preferência por visuais versáteis e alinhados à nova fase de sobriedade e sutileza da moda britânica.
 
 

