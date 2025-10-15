Britney Spears vigiava filhos dormindo com uma faca, diz ex-marido

© Getty Images

Kevin Federline, ex-marido e pai dos dois filhos de Britney Spears, fez revelações impactantes em seu livro de memórias You Thought You Knew (“Você achava que sabia”).

Segundo o cantor e dançarino, seus filhos contaram que Britney os observava dormir segurando uma faca. Federline, de 47 anos, afirmou que o comportamento se repetiu diversas vezes. “Às vezes, eles acordavam à noite e a viam parada na porta, em silêncio, com uma faca na mão. Ela apenas dizia: ‘Ah, estão acordados?’ e saía sem explicar nada”, relatou.

Britney, de 43 anos, foi casada com Federline entre 2004 e 2007. O casal protagonizou uma longa disputa pela guarda dos filhos, Sean Preston, hoje com 20 anos, e Jayden James, de 19. A relação da cantora com os meninos foi marcada por afastamentos, em meio aos problemas de saúde mental que a levaram a viver sob tutela judicial por 13 anos.

Em 2023, Britney publicou uma foto com Jayden no Instagram, dizendo que “o sonho de ser mãe havia se tornado realidade”. No ano anterior, o jovem havia afirmado ao Daily Mail que acreditava em uma reconciliação com a mãe: “Vai exigir tempo e esforço. Só quero que ela melhore mentalmente. Quero vê-la quando ela estiver melhor.”

No livro, Federline diz estar preocupado com o estado atual da artista, afirmando que a situação “está chegando a um ponto sem retorno”. “Está se tornando impossível fingir que está tudo bem. Do meu ponto de vista, é uma questão de tempo. Algo ruim vai acontecer se nada mudar, e meu maior medo é que nossos filhos fiquem destruídos”, escreveu.

Ele também critica o movimento Free Britney, que apoiou o fim da tutela imposta ao pai da cantora, Jamie Spears. Para Federline, o movimento acabou prejudicando mais do que ajudando. “Agora, mais do que nunca, eles [os filhos] precisam de apoio. Fui o para-raios deles por anos, mas isso já me ultrapassou. É hora de soar o alarme”, conclui.

O livro será lançado em 21 de outubro.





