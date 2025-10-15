Notícias ao Minuto
AVC: Famosos que sofreram derrames (alguns jovens demais)

Muitos viveram para contar a história, mas com sequelas

15/10/2025 14:36 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Fama

Saúde

Acidente Vascular Cerebral (AVC), também conhecido como derrame, é a segunda principal causa de morte no mundo e a terceira a provocar incapacidade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mesmo assim, a doença ainda tende a pegar as pessoas de surpresa. Muitas celebridades, por exemplo, sofreram derrames, seja um acidente vascular cerebral isquêmico, no qual um vaso que fornece sangue para o cérebro é obstruído, ou um acidente vascular cerebral hemorrágico onde um vaso enfraquecido se rompe e sangra pelo cérebro circundante. O cérebro não consegue sobreviver por muito tempo sem o fluxo sanguíneo adequado e os efeitos podem ser duradouros, devastadores e até mesmo fatais. No entanto, muitos astros e estrelas tiveram derrames e viveram para contar a história.

Na galeria, conheça quem passou por esse trauma cerebral.

