Famosos que morreram de câncer de pâncreas

© <p>NL Beeld/Getty Images/TV Globo</p>

O câncer de pâncreas é mortal simplesmente porque geralmente apresenta poucos ou nenhum sintoma até que a doença avance e se espalhe. Isso, infelizmente, significa que cerca de 95% das pessoas com a condição morrem por causa dela. Para colocar isso em perspectiva, o câncer de pâncreas é responsável por cerca de 3% de todos os cânceres nos EUA e cerca de 7% de todas as mortes por câncer.

É claro que as celebridades não estão imunes à doença. Inúmeras personalidades do mundo da atuação, música, esportes e muito mais foram vítimas de câncer de pâncreas. Mas quem são essas pessoas tão famosas?

Clique e relembre aqueles que perdemos para essa doença silenciosa e que costuma ser fatal na maioria dos casos.

Sobre o câncer de pâncreas:

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 11.490 novos casos de câncer de pâncreas em 2025, sendo 5.980 em homens e 5.510 em mulheres. Apesar de representar apenas 2,6% dos diagnósticos de câncer no país, é responsável por cerca de 4% das mortes por câncer, segundo o Ministério da Saúde. A taxa de sobrevivência média após cinco anos do diagnóstico é inferior a 10%, em grande parte devido à dificuldade de detecção precoce.

O pâncreas é uma glândula localizada na parte superior do abdômen, atrás do estômago, com formato semelhante a uma vírgula. Ele desempenha funções essenciais, como a produção de enzimas que auxiliam na digestão e a regulação dos níveis de glicose no sangue por meio da liberação de insulina.

De acordo com o centro médico norte-americano Mayo Clinic, o tipo mais comum da doença é o adenocarcinoma ductal pancreático, caracterizado pelo crescimento anormal de células nos ductos do pâncreas. O oncologista cirúrgico Chee-Chee Stucky explica que esse tipo de câncer costuma ser descoberto em estágios avançados, quando já se espalhou para outros órgãos, o que reduz as chances de cura.

Sintomas mais comuns

Os sinais do câncer de pâncreas costumam ser sutis e facilmente confundidos com problemas digestivos, o que dificulta o diagnóstico precoce. Entre os sintomas mais relatados estão:

• dor abdominal que se irradia para as costas

• perda de apetite e emagrecimento sem causa aparente

• pele e olhos amarelados (icterícia)

• fezes esbranquiçadas ou flutuantes

• urina escura

• coceira na pele

• náuseas e fraqueza constante

• diagnóstico recente de diabetes ou piora no controle da doença

• dor e inchaço em braços ou pernas devido à formação de coágulos

O tratamento depende do estágio da doença e pode envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou uma combinação dessas abordagens.

Especialistas alertam que, por ser um câncer silencioso, a prevenção e o diagnóstico precoce são os principais aliados. Manter uma alimentação equilibrada, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, controlar o peso e fazer exames regulares são medidas recomendadas para reduzir o risco.

Se sintomas persistirem ou se houver histórico familiar da doença, a orientação é procurar um médico o quanto antes. Segundo o INCA, a detecção precoce aumenta significativamente as chances de sobrevida e melhora a resposta ao tratamento.

Filha de Michael Jackson sacou R$ 365 milhões da herança; diz revista A cantora Paris Jackson, de 27 anos, retirou US$ 65 milhões da fortuna deixada pelo pai. O valor foi revelado pela revista People durante a cobertura da batalha judicial entre a herdeira e os administradores responsáveis pela imagem e pelos rendimentos do Rei do Pop. Notícias ao Minuto | 07:20 - 16/10/2025



