Filha de Michael Jackson recebeu R$ 365 milhões da herança, diz revista

Paris Jacksonacusa os gestores dos rendimentos do pai de falta de transparência e ganhos ilegais; empresários de Michael Jackson chamaram as acusações de Paris de "intencionalmente falsas"

Folhapress
15/10/2025 16:48 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Justiça

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paris Jackson, 27, recebeu US$ 65 milhões (cerca de R$ 365 milhões) da herança de Michael Jackson enquanto trava disputa judicial com os gestores da imagem e dos ganhos do Rei do Pop.

 

A revista People revelou que Paris acusa os gestores dos rendimentos do pai de falta de transparência e ganhos ilegais. Os empresários dos bens rebateram as acusações e expuseram a quantia que a herdeira recebeu da fortuna de Michael.

A filha alega que os gestores realizaram "pagamentos indevidos" em torno de US$ 625 mil (cerca de R$ 3,4 milhões). As transações teriam acontecido em 2018. Paris chama o dinheiro de uma "gorjeta luxuosa concedida a advogados já bem remunerados".

Os empresários de Michael Jackson chamaram as acusações de Paris de "intencionalmente falsas", segundo a People. Segundo eles, as bonificações foram justificadas pelo retorno gerado no próprio patrimônio do Rei do Pop.

Poucos se beneficiaram mais das decisões comerciais desses executores do que a própria peticionária [Paris Jackson], que recebeu cerca de US$ 65 milhões do espólio em benefícios. Ela jamais teria recebido isso se os executores tivessem seguido os rumores originais do espólio em 2009 diz documento dos executores do espólio de Michael, segundo a People

Após a morte de Michael, em 2009, o espólio tinha dívidas estimadas em US$ 500 milhões (cerca de R$ 8 bilhões). Os executores afirmam que, desde então, transformaram esse cenário deficitário em um legado rentável, com receitas de direitos autorais, licenças e acordos musicais.

