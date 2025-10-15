Notícias ao Minuto
Zezé Di Camargo pede anistia aos presos pelo 8 de janeiro em show

Cantor ergueu camiseta com pedido durante apresentação em Santa Catarina; artista já se revelou admirador de Jair Bolsonaro (PL)

© Getty

Folhapress
15/10/2025 15:36 ‧ há 30 minutos por Folhapress

Fama

Política

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zezé Di Camargo, 63, voltou a indicar sua postura política durante um show, desta vez na cidade de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina. Na última segunda (13), ele ergueu no palco uma camiseta com os dizeres: "Anistia Já. Presos 8 de janeiro". Procurado, Zezé não se pronunciou.

 

Durante a apresentação, um fã jogou em sua direção a peça de roupa. Ele leu o que estava escrito e abriu perante o público, que aplaudiu e gritou.

O debate gira em torno dos ataques de 8 de janeiro de 2023 e a anistia aos envolvidos na tentativa de golpe liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no processo julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Ainda cabe recurso.

Nos últimos anos, Zezé fez parte da base de apoio de Bolsonaro no meio artístico com outros músicos sertanejos. Eles chegaram a ir a Brasília antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2022 para oficializar o que chamaram de "parceria" e ressaltar a confiança da classe no então mandatário.

Participaram do encontro, entre outros, os cantores Gusttavo Lima, Leonardo, Chitãozinho (da dupla com Xororó), Fernando (da dupla com Sorocaba), George Henrique (da dupla com Rodrigo) e Sula Miranda. O grupo era liderado por Zezé, que, à época, disse ter certeza que "o melhor para o Brasil é essa formação que está aqui".

Posteriormente, a vitória de Lula (PT) fez com que o artista mudasse de opinião, como ele mesmo revelou. "Não sou Bolsonaro, não sou Lula, sou o Brasil. E aquilo que acho melhor, eu vou torcer. Não sou de esquerda nem de direita, mas acho que o Brasil tem que estar bem", disse ele à Folha de S.Paulo na ocasião.

