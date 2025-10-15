Victoria's Secrets retorna com inclusividade pelo segundo ano, e três brasileiras estão confirmadas

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Victoria's Secret Fashion Show, tradicional desfile da marca de lingerie, volta ao centro das atenções da moda nesta quarta-feira (15). A edição de 2025 será transmitida ao vivo de Nova York a partir das 20h (com tapete rosa às 19h30) e poderá ser vista no Prime Video, Amazon Live e nos canais oficiais da marca no YouTube, TikTok e Instagram.

Entre os nomes confirmados, estão três brasileiras: Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, veteranas que marcaram a era de ouro da marca e voltam à passarela na edição anterior, e Daiane Sodré, modelo baiana que faz sua estreia este ano.

Fora elas, o elenco conta com Gigi Hadid, Barbara Palvin, Anok Yai, Joan Smalls, além das modelos plus size Yumi Nu e Precious Lee. Alex Consani, modelo trans de grande destaque no mundo da moda, também retorna após estrear em 2024 e compõe o cast mais diverso que a marca adotou após o hiato de 6 anos

A jogadora da liga feminina de basquete dos Estados Unidos Angel Reese e a ginasta e medalhista olímpica Suni Lee também farão suas primeiras aparições na passarela.

A marca tenta se manter em sintonia com as discussões atuais sobre representatividade. O desfile de 2024 marcou o retorno do evento após seis anos e buscou romper com a imagem de um padrão único de beleza. Na ocasião, participaram modelos trans como a brasileira Valentina Sampaio e a própria Consani, além de supermodelos com mais de 50 anos, como Kate Moss e Tyra Banks, e nomes plus size como Devin Garcia e Yumi Nu. A presença da ex-primeira-dama da França Carla Bruni também foi um dos destaques.

Em 2018, a marca interrompeu o evento após enfrentar anos seguidos de queda de audiência, críticas à falta de diversidade e polêmicas com executivos da grife que criticavam a cobrança por representatividade. Desde o retorno no ano passado, a Victoria's Secret tenta equilibrar o glamour que a consagrou com um discurso mais contemporâneo sobre beleza e inclusão.

A edição deste ano mantém a proposta de diversidade, mas ainda com as tradicionais "asas de anjo". A trilha sonora será comandada por um lineup 100% feminino, com apresentações de Karol G, Madison Beer, Missy Elliott e do grupo de k-pop Twice. O pré-show, transmitido a partir das 18h (horário de Brasília), terá apresentação de Law Roach e Zanna Roberts Rassi, direto do tapete rosa.

Na época do retorno, a marca sofreu diversas críticas de internautas e da mídia que consideraram os esforços para inclusão insuficientes.