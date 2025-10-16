Suzana Alves reflete sobre dor, graça e redenção em encontro com Tiazinha

© Reprodução / Instagram

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Suzana Alves, 47, entrou na tendência que tem feito sucesso nas redes sociais: usar inteligência artificial (IA) para criar imagens em que a pessoa abraça sua versão do passado. Em uma postagem no Instagram nesta quarta-feira (15), a atriz surge ao lado de Tiazinha, a icônica personagem do programa H, de Luciano Huck, exibido na Band no final dos anos 1990.

Prestes a se formar em Psicologia, Suzana escreveu na legenda: "Eu abracei o meu passado... e encontrei o propósito que Deus escondia nele. A mulher que um dia foi personagem... hoje é testemunho vivo do amor de Deus. Abraçar quem eu fui é o milagre da cura que só Deus pode fazer".

Ela acrescentou: "Quando a gente deixa Deus entrar na nossa história, até o que foi dor se transforma em graça e redenção. E você, já ressignificou a sua história?"

Evangélica há mais de 20 anos, Suzana reflete sobre os desafios de ter interpretado uma personagem marcada pela sensualidade na juventude. Ela também relembra as dificuldades de lidar com a fama e com o preconceito, revelando que enfrentou crises de pânico e foi diagnosticada com Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). Em 2022, ela descobriu ter Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade