Juan Paiva vai participar da série criada por Cauã Reymond

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Juan Paiva já tem novo projeto na Globo. Ainda gravando cenas de Samuel na novela "Dona de Mim", o ator está confirmado no elenco de "Jogada de Risco", série criada e estrelada por Cauã Reymond. Na trama, Juan interpreta um jovem atleta em ascensão que é agenciado por Maurício, personagem de Cauã, César Ribeiro em "Vale Tudo".

A série para o Globoplay não marca o primeiro trabalho da dupla. Juan e Cauã já contracenaram em "Um Lugar ao Sol" (2021), quando interpretaram melhores amigos.

O elenco também inclui Mariana Sena, a Glorinha de "Garota do Momento", que será Cris, braço direito do protagonista. Marcos Frota viverá o pai de Maurício, um homem envolto em polêmicas, enquanto Marcelo Adnet interpretará um empresário de jogadores.

Ricardo Teodoro, o Olavo de "Vale Tudo", dará vida a Walter, um agiota que cruza o caminho do protagonista. Letícia Colin interpretará uma cafetina responsável por selecionar mulheres para as festas de Maurício, e Maria Bopp também terá um papel de destaque na história.

A série contará com oito episódios, com gravações previstas de novembro a janeiro, no Rio de Janeiro. Entre as locações planejadas está o Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte da cidade. A redação final é de Thiago Dottori, e a direção fica por conta de Bruno Safadi.