Matheus Martins vence prova e é o novo fazendeiro em A Fazenda 17

Matheus Martins conquistou o chapéu de fazendeiro após uma prova marcada por estratégia e rivalidades. Ao lado de Rayane Figliuzzi, ele eliminou Yoná Sousa e garantiu a liderança da semana. Agora, Yoná, Rayane e Fernando Sampaio disputam a preferência do público para seguir no jogo

© Reprodução- Tv Record

Folhapress
16/10/2025 12:15 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

A Fazenda 17

(FOLHAPRESS) - Matheus Martins venceu a prova e se tornou o novo fazendeiro nesta quarta-feira (15). A disputa consistia em ter boa memória, agilidade, sorte e amizade com os outros participantes.

 

O DJ e Rayane Figliuzzi se uniram contra Yoná Sousa e tiraram os pontos dela durante a disputa. Yoná foi a primeira eliminada. As etapas seguintes foram muito acirradas e Matheus acabou derrotando Rayane.

Com isso, Yoná e Rayane estão na roça. Elas vão disputar os votos do público com Fernando Sampaio. Vote em quem você quer que continue no reality.

