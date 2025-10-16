Matheus Martins vence prova e é o novo fazendeiro em A Fazenda 17

© Reprodução- Tv Record

(FOLHAPRESS) - Matheus Martins venceu a prova e se tornou o novo fazendeiro nesta quarta-feira (15). A disputa consistia em ter boa memória, agilidade, sorte e amizade com os outros participantes.

O DJ e Rayane Figliuzzi se uniram contra Yoná Sousa e tiraram os pontos dela durante a disputa. Yoná foi a primeira eliminada. As etapas seguintes foram muito acirradas e Matheus acabou derrotando Rayane.

Com isso, Yoná e Rayane estão na roça. Elas vão disputar os votos do público com Fernando Sampaio. Vote em quem você quer que continue no reality.