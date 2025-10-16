Família revela a causa da morte da atriz Diane Keaton aos 79 anos

© Lucas Jackson/REUTERS

A família de Diane Keaton revelou, nesta quarta-feira (16), que a atriz morreu em decorrência de uma pneumonia. A estrela de “Annie Hall” faleceu no dia 11 de outubro, aos 79 anos, em Los Angeles.

Em comunicado enviado à revista People, os familiares agradeceram as mensagens de carinho recebidas nos últimos dias. “A família Keaton está muito grata pelas extraordinárias demonstrações de amor e apoio em nome de Diane, que faleceu de pneumonia em 11 de outubro”, diz a nota.

O texto também destacou o engajamento da atriz em causas sociais e na defesa dos animais. “Ela amava profundamente seus animais e sempre apoiou pessoas em situação de rua. Qualquer doação feita em sua memória a um banco de alimentos ou abrigo de animais seria uma homenagem maravilhosa e muito apreciada”, completou a família.

Segundo amigos próximos, a saúde de Diane vinha se deteriorando rapidamente nos últimos meses. “O declínio foi muito rápido, algo doloroso para todos os que a amavam”, afirmou uma fonte à People. A mesma pessoa contou que a atriz havia deixado de passear com seus cães — hábito diário — e colocado sua casa à venda em março. “Nos últimos meses, ela esteve cercada apenas pela família mais próxima, que preferiu manter tudo em sigilo. Mesmo amigos de longa data não sabiam o que estava acontecendo”, disse.

Diane Keaton já havia enfrentado outros problemas de saúde ao longo da vida. Ela foi diagnosticada com câncer de pele, condição que também afetou outros membros de sua família, e passou por duas cirurgias. Em entrevista ao Los Angeles Times em 2015, contou que “a tia Martha teve um câncer tão grave que precisou remover o nariz”. No livro de memórias Then Again, Keaton também revelou ter lutado contra a bulimia na juventude.

Nascida em Los Angeles, Diane Keaton deixou um legado marcante no cinema. Ganhou o Oscar de Melhor Atriz por Annie Hall (1977), de Woody Allen, e participou de clássicos como O Poderoso Chefão, Manhattan, Interiores, O Misterioso Assassinato em Manhattan e Do Jeito Que Elas Querem.

A atriz nunca se casou, mas adotou dois filhos: Dexter, hoje com 29 anos, e Duke, de 25. “Diane viveu intensamente, com coragem, humor e amor. Sua ausência será sentida por gerações”, diz o comunicado da família.