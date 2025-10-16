Notícias ao Minuto
Sérgio Mattos, que descobriu Gisele Bündchen e Cauã Reymond, morre aos 62

Fundador da agência 40 Graus Models, Sérgio Mattos foi um dos nomes mais influentes da moda brasileira e responsável por revelar grandes talentos do país. O empresário, conhecido como Serginho, morreu no Rio de Janeiro, aos 62 anos. A causa da morte não foi divulgada

© Reprodução- Instagram

O empresário Sérgio Mattos, um dos nomes mais influentes da moda brasileira, morreu nesta quinta-feira (15), aos 62 anos. Fundador da agência 40 Graus Models, ele foi responsável por lançar a carreira de grandes estrelas como Gisele Bündchen, Cauã Reymond, Isabeli Fontana e Marcio Garcia, entre muitos outros.

 

A morte de Sérgio — carinhosamente chamado de Serginho por amigos e colegas — foi confirmada por sua equipe em nota oficial. A causa do falecimento não foi divulgada.

“Com imenso pesar, comunicamos o falecimento do nosso querido Sérgio Mattos. Pouco após desmentirmos informações falsas sobre seu estado de saúde, recebemos a confirmação de sua partida. Agradecemos as mensagens de carinho e apoio neste momento difícil”, informou o comunicado divulgado pela 40 Graus.

Serginho foi um dos grandes responsáveis por transformar o mercado de modelos no Brasil. Ao fundar a 40 Graus, no Rio de Janeiro, ajudou a projetar talentos nacionais no cenário internacional e se tornou uma figura admirada pela sensibilidade e pela capacidade de identificar novos rostos.

Nas redes sociais, celebridades e amigos prestaram homenagens emocionadas. A modelo Daniella Sarahyba agradeceu o incentivo que recebeu no início da carreira: “Sem palavras. Que tristeza. Ele me apoiou tanto e acreditou em mim desde o começo.” A atriz Susana Werner destacou o carinho do empresário: “Fez parte da minha vida profissional. Sempre muito querido.”

A cantora Elba Ramalho escreveu: “Descanse em paz, querido amigo.” Já o ator Leonardo Vieira lamentou: “Que perda irreparável. Que seja de luz o seu caminho.” O jovem modelo Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, também se despediu: “Não era sua hora. Obrigado por tudo.”

