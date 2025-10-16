Filha de Michael Jackson sacou R$ 365 milhões da herança; diz revista

Notícias ao Minuto
A cantora Paris Jackson, de 27 anos, retirou US$ 65 milhões da fortuna deixada pelo pai. O valor foi revelado pela revista People durante a cobertura da batalha judicial entre a herdeira e os administradores responsáveis pela imagem e pelos rendimentos do Rei do Pop.

16/10/2025 07:20

A cantora Paris Jackson, de 27 anos, retirou US$ 65 milhões (aproximadamente R$ 365 milhões) da herança deixada por seu pai, o astro pop Michael Jackson. A informação foi divulgada pela revista People e surge em meio a uma disputa judicial entre a herdeira e os administradores responsáveis pela imagem e pelos rendimentos do cantor, morto em 2009.

 

De acordo com a publicação, Paris e seus advogados acusam os executores do espólio de falta de transparência na gestão dos recursos e de terem autorizado pagamentos indevidos a advogados em 2018, somando cerca de US$ 625 mil (R$ 3,5 milhões). A defesa da jovem classificou o valor como uma “gorjeta luxuosa” a profissionais já bem remunerados.

Em resposta, os gestores negaram as acusações e apresentaram documentos à Justiça dos Estados Unidos no último dia 9 de outubro. Segundo eles, os pagamentos contestados seriam bônus por serviços e resultados extraordinários. Na mesma manifestação, os administradores expuseram o montante retirado por Paris, afirmando que “poucos se beneficiaram mais das decisões comerciais desses executores do que a própria peticionária”.

Eles destacaram ainda que a filha de Michael Jackson recebeu cerca de US$ 65 milhões em benefícios do espólio e que “ela jamais teria alcançado esse valor se as estimativas originais de 2009 tivessem sido mantidas”.

Paris Jackson, que também atua como modelo e cantora, ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso. Ela é filha do relacionamento do Rei do Pop com a enfermeira Debbie Rowe e irmã de Prince Michael Jackson, de 28 anos, e Bigi Jackson, de 23, cuja mãe nunca teve a identidade revelada.

