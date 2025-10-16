Ex-mulher de Justin Trudeau estaria devastada com romance com Katy Perry

© Reprodução- Facebook

Sophie Grégoire Trudeau, ex-esposa do ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, estaria profundamente abalada com o novo relacionamento do político com a cantora Katy Perry. O casal foi flagrado recentemente aos beijos durante um passeio de iate na Califórnia, nos Estados Unidos, e as imagens rapidamente circularam pelas redes sociais.

De acordo com o site Radar Online, uma fonte próxima à apresentadora revelou que Sophie ficou muito abalada ao ver as fotos. “Ela tenta demonstrar força em público, mas está devastada. Ver aquelas imagens foi como levar um soco no estômago. Sophie e Justin viveram juntos por quase vinte anos, e é extremamente doloroso vê-lo assumir um romance de forma tão pública”, afirmou o informante.

Sophie, que construiu carreira na televisão canadense, foi casada com Justin Trudeau por 18 anos. O casal anunciou a separação em agosto de 2023. Pouco depois da divulgação das imagens do ex-marido com Katy Perry, Sophie fez uma publicação reflexiva em suas redes sociais, que muitos interpretaram como uma resposta indireta à situação.

“Às vezes esquecemos que nada do que amamos é para sempre — pessoas, lugares, até momentos que pareciam infinitos. O tempo nos pede para não nos agarrarmos a eles, mas fazemos isso mesmo assim. Faço porque me agarrar parece mais fácil do que abrir mão”, escreveu ela.

Em seguida, acrescentou: “O amor nunca foi sobre posse, mas sobre presença. Quando soltamos o que não podemos ter, abrimos espaço para as verdadeiras conexões, para a intimidade, para a memória e para o aprendizado.”

Uma amiga próxima contou que Sophie tenta manter a serenidade por causa dos filhos, mas que o episódio reacendeu dores antigas. “Ela está fazendo o possível para se manter firme pelas crianças, mas ver Justin seguir em frente tão rápido foi difícil. A publicação sobre abrir mão é o jeito dela de lidar com o que aconteceu. Ela está sofrendo, mesmo que não admita publicamente.”

Os rumores sobre o envolvimento entre Justin Trudeau e Katy Perry começaram em julho, quando os dois foram vistos juntos em um jantar em Montreal. A cantora está solteira desde o fim do relacionamento com o ator Orlando Bloom, encerrado há alguns meses.





Família revela a causa da morte da atriz Diane Keaton aos 79 anos A atriz vencedora do Oscar por Annie Hall faleceu em 11 de outubro, em Los Angeles. Segundo a família, Diane Keaton sofreu um rápido declínio de saúde nos últimos meses. Conhecida por seu ativismo e legado no cinema, ela deixa dois filhos adotivos, Dexter e Duke Notícias ao Minuto | 05:57 - 16/10/2025







