Notícias ao Minuto
Procurar

Carolina Ferraz é sócia de empresa de cannabis no Uruguai

Carolina Ferraz revelou ser investidora há cinco anos em uma fazenda de cannabis medicinal no Uruguai. O projeto, liderado por seu enteado, desenvolve genéticas terapêuticas com alto teor de CBD. A atriz afirma não usar a erva, mas defende seu potencial médico e a regulamentação no Brasil

Carolina Ferraz é sócia de empresa de cannabis no Uruguai

© AgNews / Webert Belicio

Folhapress
17/10/2025 09:15 ‧ há 35 minutos por Folhapress

Fama

CBD

(FOLHAPRESS) - Carolina Ferraz, 56, surpreendeu ao revelar que é investidora em um empreendimento de cannabis medicinal no Uruguai -e que a decisão de apostar nesse mercado não tem qualquer relação com o consumo recreativo da erva.

 

A atriz e apresentadora, conhecida por seu perfil reservado, contou que investe há cinco anos em uma fazenda dedicada ao cultivo e desenvolvimento genético da planta para fins terapêuticos.

"Foi um ótimo investimento. Estou feliz e impressionada com o potencial dessa indústria", afirmou Carolina em entrevista à revista Breeza. O projeto, liderado por seu enteado Luca Coen, foca na produção de cannabis medicinal com alto teor de CBD e baixíssimo THC, usada principalmente no tratamento de epilepsia. "Eles desenvolveram uma genética premiada, com tecnologia suíça. É um trabalho sério, com muito estudo e resultados reais", completou.

Apesar do entusiasmo empresarial, a atriz faz questão de frisar que não é usuária. Ela relembra que experimentou maconha apenas uma vez, aos 15 anos, e a experiência foi "péssima". "Achei a coisa mais horrorosa do planeta. Fiquei parecendo uma planta, uma ameba. Todo mundo fala que é uma droga leve, mas pra mim foi superpesada. Nunca mais quis saber", contou, entre risos.

Mesmo sem afinidade pessoal com o uso, Carolina diz que reconhece o valor medicinal da planta e apoia o avanço da regulamentação no Brasil. "Já entendi completamente que são coisas diferentes. Uma coisa é fumar para ficar 'high', outra é o uso medicinal, com acompanhamento médico. O SUS já prescreve, e isso é um caminho sem volta", afirmou.

Empreendedora há anos, Carolina também está à frente da marca Simples by Carolina Ferraz, voltada para cosméticos e cuidados com a pele. Ela, no entanto, descarta o uso de cannabis em sua linha de skincare. "Não tem nenhuma propriedade boa para a pele. As pessoas acham que tudo pode virar moda, mas é preciso ser sério. A cannabis é ótima para tratar, não para embelezar", defendeu.

Além da cannabis, Carolina já se aventurou em outros investimentos -nem todos bem-sucedidos. "Perdi um bitcoin e meio porque esqueci a senha da minha carteira. Devia valer uns 600 mil dólares hoje", brincou.

Entre risadas, ela também comentou sobre seu jeito "careta" e sua relação com a fama. "Eu sou muito tranquila, nunca tive essa coisa obsessiva de fã, nem com quem admiro. Já encontrei Marcelo Mastroianni no aeroporto e só quis agradecer pelo trabalho dele. Sou intensa, mas na vida real mesmo, não nas loucuras", disse.

Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar

Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar

A atriz, que vive em Portugal, foi condenada pela Justiça de São Paulo após chamar o jogador de “mau caráter” e “escroto” nas redes sociais. A pena de quatro meses e 15 dias de detenção foi convertida em prestação de serviços comunitários. A decisão ainda cabe recurso

Notícias ao Minuto | 05:30 - 17/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show