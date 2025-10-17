Notícias ao Minuto
Mateus Solano dá tapa no celular de fã durante peça

Mateus Solano derrubou o celular de uma fã que o filmava durante a peça "O Figurante", no Rio Grande do Sul. A assessoria do ator afirmou que o público é avisado várias vezes para desligar os aparelhos e que Solano se ofereceu para reparar qualquer dano causado

Folhapress
17/10/2025 11:15 ‧ há 45 minutos por Folhapress

Fama

Mateus Solano

(FOLHAPRESS) - Mateus Solano, 44, é um dos assuntos mais comentados da internet nesta quinta-feira (16) após viralizar um vídeo em que aparece derrubando o celular de uma espectadora durante a peça "O Figurante", apresentada na última terça (14), em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

 

A gravação mostra o momento em que o ator, no meio da encenação, ao perceber que estava sendo filmado, dá um tapa no celular da mulher que registrava a cena. O aparelho cai no chão, mas Solano segue atuando sem interromper o espetáculo.

A fã envolvida no episódio contou sua versão em entrevista ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. "Sou muito fã do Mateus, ganhei os ingressos do meu marido e consegui um lugar bem na primeira fileira. Quando ele desceu do palco, peguei o celular discretamente para filmar, e ele veio e bateu na minha mão. Meu celular caiu no chão e eu nem tive coragem de pegar", relatou.

Após a repercussão, a assessoria de Solano emitiu um comunicado explicando que o público é sempre orientado antes das apresentações. "Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, quem está no palco e quem está à volta. Por fim, Mateus Solano se prontifica a reparar qualquer dano que tenha causado ao aparelho", informou a nota.

A peça "O Figurante" é um monólogo estrelado por Mateus Solano, com direção de Miguel Thiré e colaboração na dramaturgia de Isabel Teixeira.

Na trama, o ator interpreta Augusto, um figurante de produções audiovisuais que passa a questionar sua própria existência ao perceber que também é coadjuvante na própria vida. A comédia dramática mistura humor e reflexão sobre o lugar do indivíduo em uma sociedade que vive sob os holofotes.

 
 
 
 
 
