Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gracyanne Barbosa, 42, foi assaltada no início da madrugada desta quinta-feira (16), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada ao UOL pela polícia civil do Rio.

A Rainha de Bateria da União da Ilha voltava da agremiação, na Ilha do Governador, quando foi abordada pelos bandidos. A informação foi publicada pelo jornalista Léo Dias, que falou com Gracyanne.

"Foi um susto enorme. Quando minha irmã foi entrar no carro, o assaltante já entrou junto com ela apontando a arma para a cabeça dela", disse Gracyanne a Léo Dias.

Gracyanne disse que teve o cabelo puxado pelo criminoso. "Ele me puxou pelo cabelo, mas eu não consegui descer por causa da perna. Ele me jogou para o outro lado e eu acabei dobrando a perna que não posso. A dor foi horrível? Graças a Deus conseguimos descer. Importante é que estamos bem".

Os bandidos levaram o carro da influenciadora, uma Land Rover Defender, que pode chegar a cerca de R$ 800 mil. Abandonada no local, ela e a irmã Bárbara Jacobina foram para a delegacia num carro de aplicativo.

Um vídeo circula nas redes sociais do momento logo após o assalto. A musa aparece sentada na calçada com a irmã. Nas imagens, Gracy está com as muletas ao lado do corpo- ela rompeu um ligamento ao participar da Dança dos Famosos, e passou por uma cirurgia há duas semanas.

Giovanna Jacobina Bárbara, mostrou alívio ao saber que as irmãs estão bem. "nesta quinta-feira (16) sem dúvidas o meu maior presente é ter vocês vivas e salvas. Obrigada meu Deus. Vocês são tudo para mim", escreveu a ex-BBB.

A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhada à 32ª DP (Taquara), que dará prosseguimento às investigações. Em nota, a polícia informa que apura a autoria do crime.

O UOL também entrou em contato com a assessoria de Gracyanne e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.

