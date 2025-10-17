Filme de DiCaprio, favorito ao Oscar, deve ter prejuízo de US$ 100 milhões

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Uma Batalha Após a Outra" e outras produções candidatas ao Oscar, segundo a Variety, não alcançaram o resultado esperado nas bilheterias.

Estrelado por Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra faturou US$ 140 milhões (cerca de R$ 746 milhões), mas precisa alcançar pelo menos US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão). Segundo a revista, o filme teve dificuldades para estourar, apesar de ser aclamado. Ainda assim, a receita arrecadada é impressionante para um filme original, proibido para menores de 17 anos e com quase três horas de duração.

O feito é necessário para atingir o ponto de equilíbrio entre orçamento e publicidade. A Warner Bros. gastou mais de US$ 130 milhões (cerca de R$ 692 milhões) em produção e US$ 70 milhões (cerca de R$ 373 milhões) em promoção.

Com uma grande campanha para o Oscar planejada, o filme caminha para um prejuízo de US$ 100 milhões (cerca de R$ 544 milhões), segundo a Variety. Contudo, o estúdio do longa refutou as estimativas e alegou ter tido um ano de sucessos com Sinners e Um Filme Minecraft. No comunicado, a Warner cita o valor de US$ 4 bilhões, que se refere à receita de bilheteria, não aos lucros.

Coração de Lutador: The Smashing Machine também é apontado como tendo desempenho fraco. Estrelado por The Rock e com orçamento de US$ 50 milhões, o filme arrecadou US$ 17 milhões desde sua estreia, apesar do sucesso com a crítica. O protagonista chegou a comentar a situação e disse que "não controla" as bilheterias.