Tim Curry, astro de 'It', revela que teve crânio 'esmagado' para sobreviver

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tim Curry, 79, conhecido por clássicos como "It: Uma Obra-Prima do Medo" (1990) e "Esqueceram de Mim", abriu o coração sobre o grave derrame que sofreu em 2012 e as sequelas que mudaram sua vida.

Em seu novo livro de memórias, "Vagabond", o astro britânico relembrou em detalhes o episódio que o deixou parcialmente paralisado. Curry contou que o derrame ocorreu de forma inesperada, enquanto recebia uma massagem em casa. "Me senti um pouco indisposto, mas não achei que fosse nada sério", relatou. Os detalhes do livro foram divulgados pela Fox News.

O massagista desconfiou dos sintomas e ligou para a emergência, decisão que, segundo o ator, foi crucial. "Provavelmente devo minha vida ao fato de que ele me ignorou e seguiu seu instinto", disse.

No hospital, o ator foi submetido uma craniectomia de emergência, onde parte do osso do crânio é removido para aliviar a pressão sobre o cérebro. "Descobri que meu cérebro estava inflamado o suficiente para que um osso tivesse de ser retirado e implantado no meu abdômen", escreveu. "Meu crânio foi literalmente esmagado para salvar minha vida", contou.

Curry relatou ainda que, após a operação, precisou usar um capacete de proteção, já que parte de seu cérebro estava exposta. "Não era a melhor aparência, mas eu estava vivo. Isso era o que importava", lembrou.

O artista explicou que o derrame afetou o hemisfério direito do cérebro, responsável pelo controle motor do lado esquerdo do corpo. "Conseguia entender as palavras, mas era difícil processá-las. A vida ficou extremamente lenta e incerta por um bom tempo", descreveu o ator que vive com uma paralisia no lado esquerdo.

Tim Curry segue em recuperação e reflete sobre a gravidade do que viveu. "Meu crânio foi esmagado para me manter vivo. É muita coisa para processar. Tudo o que posso sentir hoje é gratidão por ainda estar aqui."