Assumem? O que dizem os famosos sobre serem Nepo Babies

Atrizes como Angelina Jolie e Jennifer Aniston são estrelas conhecidas com pais que já estavam em Hollywood, mas há toda uma nova geração de filhos dos famosos, que também emplacaram carreiras no mundo artístico e vêm sendo chamados "nepo babies" (em português, os "bebês ou filhos do nepotismo"). Bem, isso não é lá uma grande novidade, mas o termo viralizou depois de uma matéria da revista New York Times aprofundar o assunto que tinha como manchete o divertido título: 'She Has Her Mother's Eyes. And Agent' ("Ela Tem os Olhos da Mãe. E o Agente" em tradução livre).

A reportagem se propunha a analisar o atual "nepo baby boom" de Hollywood e, claro, muitas dessas celebridades não devem ter gostado de serem lembradas que muito do sucesso que elas têm contaram com uma ajudinha inicial do DNA dos ilustres pais. E isso não é diferente no Brasil, onde muita gente se encaixa nesse perfil e as pessoas nem fazem ideia.

Na galeria, relembre os famosos que são nepo babies e descubra o caminho que eles percorreram para despontarem na indústria do entretenimento.