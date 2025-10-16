Notícias ao Minuto
Anitta se encontra com Rei Charles 3º em cerimônia na Inglaterra

Anitta participou do do 13º Prêmio Cultural Liberatum, que celebra a trajetória e o ativismo do líder indígena Kayapó, referência mundial na luta pela preservação da Amazônia

Folhapress
16/10/2025 20:12 ‧ há 20 minutos por Folhapress

Fama

Realeza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta marcou presença ao lado do Rei Charles 3º e do Cacique Raoni em um evento voltado a soluções sustentáveis, realizado na quarta-feira (15), em Londres.

 

A cerimônia fez parte do 13º Prêmio Cultural Liberatum, que celebrou a trajetória e o ativismo do líder indígena Kayapó, referência mundial na luta pela preservação da Amazônia.

A artista brasileira participou como coanfitriã da premiação, representando o país ao lado de nomes de peso do cenário internacional. O encontro, promovido pela organização Liberatum -fundada pelo próprio monarca britânico em 2020-, reuniu cientistas, empresários, celebridades e representantes de comunidades tradicionais para discutir a transição rumo a uma bioeconomia circular baseada na natureza.

Durante o evento, Anitta cumprimentou o Rei Charles e destacou a relevância da causa ambiental.

A noite foi marcada por homenagens a Raoni, reconhecido por sua atuação internacional em defesa dos povos originários e das florestas. Entre os convidados estavam nomes como Martin Scorsese, Bianca Jagger, Paris Jackson, Chioma Nnadi (editora-chefe da British Vogue) e Rossy de Palma, embaixadora da UNESCO para Diversidade Cultural.

Um ano após a morte de Liam Payne, herança do cantor ainda é incerta

Namorada e familiares ainda podem reivindicar parte do patrimônio pela lei britânica; sem testamento, fortuna estimada em R$ 183 milhões deve ser destinada ao herdeiro direto

Folhapress | 18:00 - 16/10/2025

