Chá da casca de melancia ajuda desintoxicar e reforçar a imunidade

Refrescante, saborosa e composta por mais de 90% de água, a melancia é uma das frutas mais completas quando o assunto é hidratação e bem-estar. Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, ela auxilia na digestão, melhora o funcionamento intestinal e fortalece o sistema imunológico. Além do consumo in natura, o chá preparado com cascas e sementes também oferece benefícios à saúde. Dayanne Maynard, professora do curso de Nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB), destaca o potencial fitoterápico e nutritivo da infusão.

Segundo a especialista, a alta concentração de água facilita o trânsito intestinal e contribui para a formação e eliminação das fezes. “Mesmo com apenas 0,4 g de fibras a cada 100 g, elas aumentam o volume fecal e estimulam os movimentos intestinais, prevenindo a constipação”, explica. A fruta ainda é fonte de minerais essenciais, como magnésio, que ajuda na contração dos músculos intestinais, e potássio, que regula o equilíbrio hídrico. A vitamina C e os carotenoides completam o pacote de benefícios, protegendo as células e reduzindo inflamações.

Embora o consumo da fruta fresca seja o mais indicado, o chá de melancia, geralmente preparado com cascas ou polpa fervida, ganhou popularidade nas receitas da internet e pode oferecer efeitos diuréticos e antioxidantes. “O calor altera parte dos compostos ativos, mas o chá mantém propriedades antioxidantes, especialmente quando feito com cascas e sementes, que concentram flavonoides e compostos fenólicos capazes de combater radicais livres e reduzir o estresse oxidativo, fortalecendo o sistema imunológico”, acrescenta Dayanne.

A melancia também contém bioativos que combatem inflamações e protegem o coração, como o licopeno, responsável pela cor avermelhada e por sua ação antioxidante e anti-inflamatória. Ele contribui para a saúde cardiovascular, intestinal e da pele. No chá, há ainda citrulina, presente principalmente na casca, que melhora a circulação sanguínea, além de betacaroteno e vitamina C, reforçando o sistema imunológico e a proteção das mucosas.

Como consumir o chá?

A docente do CEUB recomenda ingerir o chá três a quatro vezes por semana, em doses de 200 a 400 ml por dia. Essa frequência é suficiente para aproveitar os benefícios nutricionais e imunológicos. “O consumo diário e prolongado não é recomendado, pois pode causar perda de sais minerais, especialmente em pessoas com pressão baixa ou problemas renais”, alerta.

Outros cuidados incluem a potencialização de medicamentos para pressão e alterações no equilíbrio de líquidos em pessoas com insuficiência cardíaca: “Durante a gestação e a lactação, o consumo deve ser evitado, já que não há estudos suficientes sobre a segurança nessas fases”.

Para tornar a bebida ainda mais saborosa, a professora sugere combinações com hortelã, gengibre, raspas de limão ou canela, que reforçam as propriedades digestivas e antioxidantes. Ela lembra que os efeitos são mais significativos quando aliados a uma alimentação rica em fibras, boa hidratação e alimentos prebióticos e probióticos, como iogurte, aveia e banana. “Incluir a melancia e o chá preparado a partir dela na rotina é um gesto de cuidado com o corpo e com o bem-estar”, conclui a nutricionista.