Odete Roitman pode mesmo estar viva, diz Samantha Jones, a Ana Clara

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na véspera do último capítulo de "Vale Tudo", o assassino de Odete Roitman (Deborah Bloch) continua sendo um mistério. São tantas especulações que até a morte da vilã passou a ser colocada em xeque. Morreu ou não morreu?

Intérprete de Ana Clara, estudante de medicina que foi assassinada pela dona da TCA, Samantha Jones, 27, se diverte com as teorias que circulam nas redes sociais -entre elas, a de que o corpo no caixão seria, na verdade, o de sua personagem, enquanto Odete estaria viva.

"Achei ousado! O público está usando a lógica da própria novela -o avô da Ana Clara acabou sendo enterrado no lugar de Leonardo (Guilherme Magon)- e isso é muito interessante. Nada é impossível, né?".

Samantha garante, porém, que o destino da personagem foi mesmo trágico. "Eu morri mesmo. Gravei uma sequência enorme de morte. Claro que o corpo deu uma sumida, mas os policiais viram que ela não respirava, a Heleninha viu que ela não respirava... Gravei alguns enquadramentos diferentes. Se ela estiver no caixão, vai ser surpresa até pra mim. Plot twist total", brincou.

Ana Clara, personagem inédita na nova versão da trama, acabou conquistando espaço e complexidade ao longo dos capítulos. "Foi inesperado e muito positivo. Entrei para fazer algumas cenas fortes, mas não imaginava que ela viraria essa figura de embate com a Odete, que é uma das protagonistas. Fiquei felizona com isso", contou.

A atriz destaca que a personagem passou por uma grande transformação. "No início, ela tinha uma consciência de classe, era uma mulher lúcida, crítica. Depois, foi se deixando levar pela ambição. Passou a querer apartamento na Zona Sul, carro, dinheiro, roupas caras... Ela mudou a postura em relação ao próprio desejo, se perdeu na estratégia".

A morte da personagem, exibida há duas semanas, comoveu o público -e surpreendeu até a intérprete. "Muita gente me escreveu dizendo que não queria que ela tivesse morrido. Eu achava que as pessoas já estavam de saco cheio quando ela começou a crescer o olho e a fazer ameaças", lembrou.

Mesmo assim, Samantha guarda carinho pela trajetória de Ana Clara. "Enquanto era uma figura de embate, ela era legal. Depois ficou meio sem noção, mas isso também faz parte. Eu adorei fazer, foi divertido, intenso e desafiador", disse, sorrindo. "Valeu tudo".

A atriz apostava que a assassina de Odete era Heleninha (Paolla Oliveira). "Mudo de opinião todo hora. Estou muito na dúvida... Estou achando que não é nenhum desses cinco suspeitos. Ela não ter morrido também é possível. Na verdade, eu queria que Ana Clara fosse a assassina", disse.