'Acredita na alegria, mesmo quando a vida pesa', diz Dira Paes sobre personagem em 'Três Graças'

© Rede Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dira Paes vive um momento especial na carreira. Depois de anos longe do centro das histórias, a atriz retorna ao horário nobre como uma das protagonistas de "Três Graças", novela de Aguinaldo Silva que estreia no dia 20 de outubro na faixa das 21h da Globo.

"Sinto que o público está voltando a se apaixonar por novelas. Existe um carinho renascendo, um interesse pelos personagens que emocionam. E 'Três Graças' chega nesse momento certo, com humor, crítica social e afeto -essa mistura que o Aguinaldo sabe fazer tão bem", antecipa ela.

Na trama, Dira interpreta Lígia Maria das Graças, mulher que criou a filha sozinha após ser abandonada por Joaquim (Marcos Palmeira). No presente, ela compartilha a casa -e a vida- com a filha Gerluce (Sophie Charlotte) e com a neta Joélly (Alana Cabral).

"A Lígia é uma mulher que enfrentou tudo com coragem, mas sem endurecer. Ela acredita na alegria, mesmo quando a vida pesa. Fez um pacto de felicidade com a família, e isso é o que a mantém viva. A gente precisa falar dos afetos, não só das dores", avalia.

O reencontro com Palmeira foi celebrado pela atriz, que já contracenou com o colega em várias produções, a mais recente em "Pantanal" (2022). "O Marquinhos é um parceiro de vida. Já fomos irmãos, inimigos, amigos, amantes... agora somos ex-marido e ex-mulher, e com muita história no meio. É uma relação marcada por mágoas, mas ainda com amor. E isso é muito bonito de explorar", conta.

Dira também destacou a sintonia com as atrizes que vivem as gerações seguintes da família. "A Alana eu conheço desde 'Verão 90', quando ela era uma menina de 12 anos, responsável e talentosa. Hoje, está mais madura e continua encantadora. A Sophie também é uma mulher cheia de sensibilidade. Estar cercada por essas duas artistas é um privilégio -somos três mulheres fortes."

A atriz se emociona ao falar sobre o vínculo criado entre o elenco. "Desde o primeiro dia de ensaio, a gente se comprometeu a construir uma família de verdade. Não pode haver dúvida de que essas mulheres se amam, e conseguimos isso de forma muito natural. Meu coração está feliz mesmo", afirma, sorrindo.