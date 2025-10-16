Veja bares e baladas em São Paulo para assistir ao capítulo final da novela 'Vale Tudo'

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se tem uma dúvida que os brasileiros esperam responder nesta sexta-feira (17), é a de quem matou Odete Roitman. A cena da morte da personagem de "Vale Tudo" foi um dos assuntos mais comentados nos últimos dias.

Para acompanhar a revelação, bares e casas noturnas de São Paulo se programam para transmitir o capítulo final da novela na noite desta sexta-feira (17), por volta das 21h. As transmissões incluem promoções, além de bolões e prêmios para quem solucionar o mistério.

Confira, a seguir, seis lugares na cidade para assistir ao desfecho de "Vale Tudo".

BAIUCA

O capítulo será transmitido no telão e nas caixas de som do bar. Também haverá um bolão para apostar quem é o assassino, com custo de R$ 5 para dar um palpite até o início do episódio. Os vencedores dividirão o prêmio total e ganharão uma batida ou dose de cachaça da casa. Ao longo da noite, a casa disponibilizará open de água saborizada em referência ao mordomo Eugênio, personagem da trama. Entre as opções pagas estão a caipirinha (R$ 24) e a batida de maracujá com gengibre (R$ 14). Na estufa quente, há pão com carne louca (R$ 30) e com moela (R$ 22). A equipe também espera receber clientes vestidos a caráter. A casa abre às 18h, com entrada gratuita.

R. Lopes Chaves, 339, Barra Funda, região oeste. @baiucabarrafunda

DÉDALOS BAR

Para acompanhar o capítulo às 21h, o público terá acesso a uma taça de espumante grátis. A referência à novela também aparece no combo Heleninha, com drinques em dobro. Durante os intervalos e após a exibição haverá discotecagem dos DJs Nando Scofield e Rodrigo Scher. Ao dizer quem matou Odete logo na entrada, caso o palpite esteja certo, será possível entrar gratuitamente na casa de segunda a quinta-feira até o fim de outubro.

R. Bento Freitas, 38, República, região central. @dedalosbar_

KAT KLUB

A casa noturna transformará o palco em telona para exibir a novela a partir das 20h. Para fazer da experiência quase que uma sessão de cinema, serão distribuídas pipocas durante a noite. O desfecho da história será seguido pela festa Fica, Vai Ter Pop! até as 6h, com set do DJ Claudio Jr. A entrada, que custa R$ 20 no primeiro lote, está disponível para compra na plataforma Sympla.

R. Augusta, 609, Consolação, região central. @katklub.sp

MANTRA

O bar convida o público a dar os "gritinhos de novela" com abertura às 20h. A exibição conta com bolão valendo um prêmio ainda não revelado ao público. Os ingressos custam R$ 15 e podem ser adquiridos no Sympla.

R. Augusta, 538, Consolação, região central. @mantrabar.sp

MITTE BAR

A festa Heteronormadiva apresenta o último capítulo em uma watch party em dobradinha: após "Vale Tudo", haverá transmissão de episódio do reality show RuPaul's Drag Race UK. As atrações contêm, ainda, performances das drags Thelores e Audácia e discotecagem. O bar abre às 18h e a festa segue até as 2h, com entrada grátis.

R. Rego Freitas, 566, República, região central. @heteronormadiva

ZIG

Após a exibição da novela, a casa apresenta a festa Brasil Mostra Sua Cara na pista de dança. O setlist conta com músicas de Pabllo Vittar, Liniker, Urias, Gaby, Duda Beat, Irmãs de Pau e Katy da Voz. O espaço funciona das 20h às 6h, com entrada a R$ 30, disponível no site Shotgun.

R. Araújo, 155, República, região central. @zig1e2

