Ed Williams, de 'Corra que a Polícia Vem Aí', morre aos 98 anos

Ed Williams, ator e professor conhecido por interpretar o cientista Ted Olson na franquia “Corra que a Polícia Vem Aí”, morreu em Los Angeles aos 98 anos. Com uma carreira que uniu humor e ensino, ele se tornou um ícone das comédias policiais dos anos 1980 e 1990

Folhapress
16/10/2025 08:20 ‧ há 23 horas por Folhapress

Fama

Ed Williams

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ed Williams, o cientista Ted Olson de "Corra que a Polícia Vem Aí", morreu aos 98 anos. O ator, que também foi professor de comunicação por décadas, era conhecido por interpretar o personagem engraçado e peculiar na série de TV e nos filmes clássicos da franquia.

 

Ed Williams, o ator que deu vida ao memorável cientista de laboratório Ted Olson -o homem de jeito sincero, porta-tubos no bolso e hábitos excêntricos na série "Police Squad!" e nos filmes "Corra que a Polícia Vem Aí"-, morreu no dia 2 de outubro em Los Angeles, aos 98 anos.

A informação foi confirmada à revista The Hollywood Reporter por sua neta, Stephanie Williams. A causa da morte não foi revelada.

Williams construiu uma carreira repleta de papéis como padres, reverendos e ministros, sendo lembrado especialmente como o celebrante do casamento de Annie Banks (Kimberly Williams) e Bryan MacKenzie (George Newbern) no clássico "O Pai da Noiva" (1991), estrelado por Steve Martin e Diane Keaton.

Sua trajetória artística, porém, foi marcada por uma pausa de mais de duas décadas, durante as quais ele se dedicou ao ensino. Formado em artes cênicas, Williams atuou em peças no rádio produzidas por Lillian Fontaine, mãe das estrelas Olivia de Havilland e Joan Fontaine, antes de se mudar para Los Angeles em 1955. Lá, assumiu um cargo na Don Martin School of Radio and Television, deixando a atuação de lado.

O retorno às telas só aconteceu no início dos anos 1980, quando, já lecionando discurso e comunicação no L.A. City College, decidiu voltar a fazer testes. Foi então que conquistou o papel de Ted Olson na série "Police Squad!", da ABC. "Compensei o tempo perdido e consegui uma parte bastante decente para retornar à atuação", declarou Williams em uma entrevista de 2017.

A série, uma sátira aos seriados policiais criada por Jim Abrahams e pelos irmãos Jerry e David Zucker, teve vida curta na TV, com somente seis episódios. No entanto, ganhou nova -e eterna- fama com a trilogia cinematográfica "Corra que a Polícia Vem Aí", na qual Williams e o astro Leslie Nielsen foram os únicos atores a repetir seus personagens da série original para os filmes.

Nascido Edwin Wallace Williams em 26 de novembro de 1926, em San Jose, Califórnia, ele serviu à Marinha dos EUA antes de mergulhar no rádio e no teatro. Mesmo durante seus anos como professor, manteve o amor pela atuação.

"Eu não aprovo professores que saiam por aí fazendo 'bicos' e ganhando muito dinheiro em trabalhos paralelos, negligenciando suas aulas. Isso me irritava", explicou certa vez. Foi só com uma carga horária mais leve, nos anos 1970, que ele sentiu que poderia tentar voltar aos palcos e sets de filmagem.

Sua decisão de retornar valeu a pena. Além da icônica franquia cômica, ele acumulou participações em séries como "Cheers", "MacGyver", "Law & Order" e "House", além de filmes como "Para Curar uma Nação" (1988), no qual tinha orgulho de ter interpretado um capelão.

Williams se aposentou do ensino em 1989, após 28 anos no L.A. City College, mas nunca abandonou a atuação, continuando a trabalhar até os 90 anos. Ele deixa a esposa, Nancy, com quem era casado desde setembro de 1954, os filhos Fred e Ian, e as netas Stephanie e Maureen.

