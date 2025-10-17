Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar

© Instagram/LuanaPiovani | Getty Images

A atriz Luana Piovani, que vive em Portugal, foi condenada pela Justiça de São Paulo em um processo movido por Neymar. A decisão, divulgada pelo site Metrópoles e inicialmente revelada pelo portal LeoDias, foi proferida nesta quarta-feira (15) e condena a artista por injúria qualificada, após publicações em que ela criticava o jogador nas redes sociais.

De acordo com a sentença do juiz Rodrigo Valente, as declarações de Luana configuraram “ataques pessoais” que atingiram a honra do atleta e de sua família. A atriz foi absolvida da acusação de difamação, mas condenada a quatro meses e 15 dias de detenção em regime aberto, pena convertida em prestação de serviços comunitários. Ela deverá cumprir jornadas semanais de, no mínimo, oito horas diárias em uma instituição pública ou social.

As críticas que levaram à ação judicial foram feitas em maio de 2024, quando Luana comentou nas redes sociais sobre empreendimentos imobiliários anunciados por Neymar em Pernambuco e Alagoas. Na ocasião, a atriz questionou o impacto ambiental dos projetos e chamou o jogador de “mau caráter” e “escroto”. O comentário motivou Neymar a acionar a Justiça em dezembro do mesmo ano.

Em resposta às declarações, o atacante chegou a rebater publicamente, dizendo: “Era uma ótima atriz, não tem mais o que falar, mas agora precisa enfiar um sapato na boca com essa falação de m****”. Luana, por sua vez, retrucou com novas críticas: “Pode ser que a mulher dele ache que ele é um ótimo pai, mas alguém que trai uma mulher grávida três vezes durante a gestação não pode ser um bom pai. Não respeita nem a mãe da criança”.

A decisão judicial ainda cabe recurso.