Notícias ao Minuto
Procurar

Morre Ace Frehley, guitarrista e fundador do Kiss, aos 74 anos

Músico morreu após uma queda em casa, em Nova Jersey. Frehley foi um dos fundadores do Kiss, criado em 1973, e marcou o rock com sua persona “Spaceman”. Ele havia cancelado shows recentes por motivos de saúde e estava em tratamento desde setembro

Morre Ace Frehley, guitarrista e fundador do Kiss, aos 74 anos

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
17/10/2025 07:10 ‧ há 23 minutos por Notícias ao Minuto

Fama

Kiss

Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores da banda Kiss, morreu nesta quinta-feira (16), aos 74 anos. A informação foi confirmada pela família em comunicado enviado à revista People. Segundo o texto, o músico morreu em Morristown, Nova Jersey, após sofrer uma queda em casa.

 

“Estamos completamente devastados e de coração partido. Tivemos a sorte de poder cercá-lo com amor, cuidado, palavras de paz, pensamentos e orações enquanto ele deixava esta terra”, afirmou a família. “Guardamos as melhores lembranças, sua risada, sua força e a gentileza com que tratava os outros. A magnitude de sua passagem por aqui foi épica. A memória de Ace continuará viva para sempre.”

De acordo com o site TMZ, Frehley estava ligado a aparelhos de suporte vital nas últimas semanas, após sofrer uma hemorragia cerebral decorrente da queda. Em setembro, ele chegou a publicar nas redes sociais sobre o incidente, explicando que precisou cancelar um show em Lancaster, na Califórnia, por recomendação médica. À época, o guitarrista afirmou que a queda havia sido “pequena” e que estava “bem”, mas impossibilitado de viajar.

Pouco depois, em 6 de outubro, Ace Frehley cancelou o restante da turnê por motivos de saúde.

Nascido no Bronx, em Nova York, Paul “Ace” Frehley foi um dos membros fundadores do Kiss, criado em 1973 ao lado de Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss. Ele se tornou conhecido por sua persona “Spaceman” e pelos solos marcantes de guitarra que ajudaram a definir o som da banda. Frehley deixou o grupo em 1982 para seguir carreira solo, mas retornou brevemente em 1996, participando da turnê de reunião. Sua última apresentação com o Kiss foi em 2018, no cruzeiro temático Kiss Kruise.

Sérgio Mattos, que descobriu Gisele Bündchen e Cauã Reymond, morre aos 62

Sérgio Mattos, que descobriu Gisele Bündchen e Cauã Reymond, morre aos 62

Fundador da agência 40 Graus Models, Sérgio Mattos foi um dos nomes mais influentes da moda brasileira e responsável por revelar grandes talentos do país. O empresário, conhecido como Serginho, morreu no Rio de Janeiro, aos 62 anos. A causa da morte não foi divulgada

Notícias ao Minuto | 07:04 - 16/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show