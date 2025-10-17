Morre Ace Frehley, guitarrista e fundador do Kiss, aos 74 anos

© Shutterstock

Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores da banda Kiss, morreu nesta quinta-feira (16), aos 74 anos. A informação foi confirmada pela família em comunicado enviado à revista People. Segundo o texto, o músico morreu em Morristown, Nova Jersey, após sofrer uma queda em casa.

“Estamos completamente devastados e de coração partido. Tivemos a sorte de poder cercá-lo com amor, cuidado, palavras de paz, pensamentos e orações enquanto ele deixava esta terra”, afirmou a família. “Guardamos as melhores lembranças, sua risada, sua força e a gentileza com que tratava os outros. A magnitude de sua passagem por aqui foi épica. A memória de Ace continuará viva para sempre.”

De acordo com o site TMZ, Frehley estava ligado a aparelhos de suporte vital nas últimas semanas, após sofrer uma hemorragia cerebral decorrente da queda. Em setembro, ele chegou a publicar nas redes sociais sobre o incidente, explicando que precisou cancelar um show em Lancaster, na Califórnia, por recomendação médica. À época, o guitarrista afirmou que a queda havia sido “pequena” e que estava “bem”, mas impossibilitado de viajar.

Pouco depois, em 6 de outubro, Ace Frehley cancelou o restante da turnê por motivos de saúde.

Nascido no Bronx, em Nova York, Paul “Ace” Frehley foi um dos membros fundadores do Kiss, criado em 1973 ao lado de Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss. Ele se tornou conhecido por sua persona “Spaceman” e pelos solos marcantes de guitarra que ajudaram a definir o som da banda. Frehley deixou o grupo em 1982 para seguir carreira solo, mas retornou brevemente em 1996, participando da turnê de reunião. Sua última apresentação com o Kiss foi em 2018, no cruzeiro temático Kiss Kruise.