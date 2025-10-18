Notícias ao Minuto
Júlio Cocielo anuncia fim de casamento com Tata Estaniecki

"Vocês diziam: no dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor", ele escreveu nas redes sociais. "Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos. Sempre comentamos e brincamos abertamente sobre esses assuntos exatamente para mostrar que todos passam por problemas, inclusive nós".

Júlio Cocielo anuncia fim de casamento com Tata Estaniecki

© Reprodução

Folhapress
18/10/2025 13:05

Fama

Separação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O youtuber e humorista Júlio Cocielo, 32, anunciou, na noite desta quinta-feira (16), o fim de seu casamento com a apresentadora Tata Estaniecki, 31, do canal Poddelas.

 

"Vocês diziam: no dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor", ele escreveu nas redes sociais. "Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos. Sempre comentamos e brincamos abertamente sobre esses assuntos exatamente para mostrar que todos passam por problemas, inclusive nós".

A publicação não foi compartilhada por Tata, que até o momento não comentou o assunto.

Cocielo disse que os dois seguem com o objetivo de criar os dois filhos, de 5 e 2 anos.

"Para isso vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro", escreveu.
Ele também afirmou que ninguém casa esperando a separação e isso dói. "Mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo para nos fortalecer. Não sabemos".

O humorista pediu respeito ao momento e informou que os dois não vão mais falar sobre o assunto.

"De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família", disse. "Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo".
Segundo ele, o tempo juntos não foi em vão e sim os melhores anos das vidas do ex-casal.

Eles começaram a namorar no início de 2017, e no final do mesmo ano o humorista pediu a influenciadora em casamento em uma viagem à Grécia. A cerimônia de casamento aconteceu em março de 2018, em Punta Cana, na República Dominicana.

