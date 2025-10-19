Famosos LGBTQ+ que se assumiram mais tarde na vida

© <p>TV Globo/ Léo Rosario</p>

Assumir-se como membro da comunidade LGBTQ+ pode ser uma jornada difícil para alguns, e se assumir publicamente quando se é uma celebridade pode ser ainda mais difícil. Para alguns desses astros e estrelas que se assumiram depois dos 40 anos de idade (ou muito perto disso), foi o medo de perder o emprego, os fãs ou a família que os impediu. Para outros, no entanto, foi simplesmente o medo de não encontrarem sua pessoa ou seu lugar na comunidade LGBTQ+ até um pouco mais tarde na vida.

Seja qual for o motivo, esses rostos famosos mostraram que não há limite de idade para se assumir e agora estão abraçando suas novas identidades públicas com orgulho. Clique para descobrir quem são.

Leia Também: Brigitte Bardot já está em casa após passar por cirurgia