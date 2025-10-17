Notícias ao Minuto
Procurar

Angélica entrega que Murilo Benício está solteiro e causa desconforto

Angélica deixou Murilo Benício sem graça ao revelar ao vivo, em seu novo programa no GNT, que o ator está solteiro. A gafe aconteceu durante uma conversa sobre relacionamentos, e até André Marques e Tatá Werneck entraram na brincadeira com provocações e apostas

Angélica entrega que Murilo Benício está solteiro e causa desconforto

© Divulgação

Folhapress
17/10/2025 09:55 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

MURILO-BENÍCIO

(FOLHAPRPESS) - Durante a estreia do Angélica Ao Vivo, novo programa do GNT, em que a apresentadora conversa com celebridades, Angélica acabou dando uma gafe que deixou um dos convidados sem jeito.
Ela revelou que Murilo Benício está solteiro. O último relacionamento dele foi com a jornalista da Globo Cecília Malan, correspondente em Londres. Ambos levavam uma vida discreta.

 

Durante uma conversa com o antropólogo Michel Alcoforado, que dizia que os homens de hoje em dia não estão correspondendo às expectativas femininas, o ator rebateu que estava melhor do que esses homens que ele se referia.

"Mas é porque você não está solteiro", disse ele antes de ser corrigido por Angélica. "Não. Ele está solteiro", disse ela. "Mas também, o que já namorou", emendou André Marques.

No programa, Benício estava acompanhado de Grazi Massafera, que com ele fará par romântico em "Três Graças", que substituirá "Vale Tudo", na Globo.
Tata Werneck, outra convidada, fez piada e uma previsão: "Eu leio fofoca. Dou R$ 1.000 se daqui seis meses vocês não estão juntos".

Carolina Ferraz é sócia de empresa de cannabis no Uruguai

Carolina Ferraz é sócia de empresa de cannabis no Uruguai

Carolina Ferraz revelou ser investidora há cinco anos em uma fazenda de cannabis medicinal no Uruguai. O projeto, liderado por seu enteado, desenvolve genéticas terapêuticas com alto teor de CBD. A atriz afirma não usar a erva, mas defende seu potencial médico e a regulamentação no Brasil

Folhapress | 09:15 - 17/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show