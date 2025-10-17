Jared Leto enfrenta fase difícil em Hollywood após fracasso em bilheteria

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jared Leto, 53, conhecido por trabalhos aclamados como "Clube de Compras Dallas" (2013) e "O Quarto do Pânico" (2002), precisará reconquistar a confiança dos estúdios após o desempenho decepcionante de "Tron: Ares" (2025).

Segundo o The Hollywood Reporter, o filme arrecadou apenas US$ 66 milhões na primeira semana, muito abaixo do orçamento estimado em US$ 180 milhões. Os gastos com marketing não foram contabiliados neste número. Para os executivos, o principal problema foi o desinteresse do público pela história, que já havia tido duas versões anteriores, em 1982 e 2010.

Além das bilheterias, a reputação de Leto também está sob pressão. Alegações de má conduta sexual envolvendo nove mulheres, publicadas pelo site Air Mail em junho, apontam inclusive supostos flertes com menores de idade, acusações que o ator nega veementemente.

Leto também foi produtor de Tron desde 2017 e esteve fortemente envolvido na manutenção do projeto, mesmo com reservas de outros executivos. Seu pagamento milionário não conseguiu evitar o resultado negativo, revela a imprensa americana.

Especialistas da indústria afirmam que o fracasso do longa não teria mudado mesmo com outro protagonista. "Você poderia ter colocado Ryan Gosling ou qualquer outro nome, e o resultado seria o mesmo. O público simplesmente não estava pedindo esse reboot", comentou um agente ao Hollywood Reporter.