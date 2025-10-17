Notícias ao Minuto
Procurar

Transformações: antes e depois de famosos que emagreceram muito

Veja o que as celebridades fizeram para emagrecer

Anterior Seguinte
Galeria

59 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>NL Beeld/Reuters</p>

Notícias Ao Minuto
17/10/2025 14:36 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Fama

Celebridade

A atriz Barbie Ferreira, conhecida pela série 'Euphoria', revelou sua impressionante transformação ao desfilar pela Victoria's Secret em Nova York, em 15 de outubro de 2025. A artista americana se juntou a uma lista de modelos e celebridades que comemoraram o segundo ano de retorno da marca às passarelas, após seis anos de hiato. Segundo fontes próximas à atriz, sua perda de peso foi vista como um sinal de seu comprometimento em avançar na carreira.

Seja por questões de saúde ou estéticas, todos nós gostamos de nos sentir bem, e às vezes isso significa se livrar de alguns quilinhos. Como são figuras públicas, as celebridades são ainda mais pressionadas com os padrões de beleza e volta e meia são criticadas por causa dos seus corpos. Mas o que chama mesmo a atenção são os casos de estrelas que perderam muito peso e estão quase irreconhecíveis.

Na galeria, veja as transformações radicais dos famosos após emagrecerem drasticamente!

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show