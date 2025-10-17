Transformações: antes e depois de famosos que emagreceram muito

© <p>NL Beeld/Reuters</p>

A atriz Barbie Ferreira, conhecida pela série 'Euphoria', revelou sua impressionante transformação ao desfilar pela Victoria's Secret em Nova York, em 15 de outubro de 2025. A artista americana se juntou a uma lista de modelos e celebridades que comemoraram o segundo ano de retorno da marca às passarelas, após seis anos de hiato. Segundo fontes próximas à atriz, sua perda de peso foi vista como um sinal de seu comprometimento em avançar na carreira.

Seja por questões de saúde ou estéticas, todos nós gostamos de nos sentir bem, e às vezes isso significa se livrar de alguns quilinhos. Como são figuras públicas, as celebridades são ainda mais pressionadas com os padrões de beleza e volta e meia são criticadas por causa dos seus corpos. Mas o que chama mesmo a atenção são os casos de estrelas que perderam muito peso e estão quase irreconhecíveis.

